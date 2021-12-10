Диетолог Наталья Самойленко рассказала, чем полезно сало.

Сало является не только настоящим украинским продуктом, но и источником ценных жирных кислот. Если вы не употребляете сало по той причине, что боитесь излишка плохого холестерина, то спокойно можете доставать сало из морозильника!

Опасения, что с салом в организм поступает значительное количество холестерина, слишком преувеличены и даже неверны. При потреблении 20-30 г сала в день (рекомендуемое количество) в организм попадает 30 мг холестерина. Для людей с нормальным здоровьем допустимая дневная доза холестерина составляет 300 мг, а для переживших инфаркт или инсульт – до 200 мг. То есть употребление 30 граммов сала в день не только не повысит уровень холестерина, а наоборот, будет сжигать его.

В каком виде употреблять сало?

Лучше всего употреблять в соленом или маринованном виде, так как другие варианты приготовления как копчение, жарки не принесут пользы для вашего здоровья.

Полезные свойства сала:

Содержит в себе витамины: A, B1, B2, B3, B6, B12, D, E и минералы: кальций, магний, цинк, железо, фосфор, селен и другие.

Незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам.

Содержит холин – это витамин B-комплекса, участвующий в метаболизме, играющий важную роль в обмене жиров.

Лецитин, содержащийся в сале, оказывает благоприятное влияние на сосуды и клеточные мембраны, укрепляет их и делает более эластичными.

Содержит арахидоновую кислоту, поскольку организм человека не синтезирует ее в достаточном количестве для покрытия его потребности, ее нужно вносить с пищей

Чтобы получить максимум пользы при употреблении сала, нужно помнить, что только умеренное потребление сала принесет пользу. Употребляйте сало утром или же в обед, именно в это время кроме полезных веществ, Ваш организм получит мощную энергетическую подпитку.

Обратите внимание!

Если у вас проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно отказаться от соленого сала, употребляйте в небольших количествах свежее или свежемороженое по рекомендации вашего врача!