Писательница Диана Удовиченко поделилась советами мужчинам о том, как произвести положительное впечатление.

Десять фраз, которые не стоит говорить при общении с женщиной:

1. "А у моей мамы борщ (плов, салат, и пр.) вкуснее". — Что слышит женщина: "Я маменькин сынок, я не самостоятелен, и живу по маминой указке". К тому же, каждая дама, смотревшая "Служебный роман", навсегда травмирована фразой "Я готовлю этот салатик лучше, чем твоя жена. Я кладу туда яблочко". В конце концов: не нравится — не жри, иди к маме.

2. "Ябывдул" — это ни**ра не комплимент. Что слышит женщина: "Я самодовольный му*ак, и считаю, что я великий подарок для тебя". Ну ладно, написать под фото какой-нибудь супермодели. Она этого никогда не прочтет, да ей и по*уй, работа у нее такая — пробуждать желания. Но говорить даме, которая понравилась — не нужно. Каждая женщина после нескольких секунд общения и сама на уровне подсознания ощущает, вдул бы или не вдул. И чаще — не вдул. Поэтому на "ябывдул" есть риск получить ответ "Да кто б тебе дал?"

3. "Вы прекрасно выглядите для своего возраста". Б*я. Не поверите, любая дама и так в курсе, сколько ей лет. Что слышит женщина: "Ты страшненькая, конечно, но для твоего возраста сойдет, развалина ты убогая". Надо сделать комплимент — нечего мудрствовать. "Ты красивая". "Вы отлично выглядите". Поверьте, женщина оценит.

4. "Зачем отмечать 8 марта? Ведь можно устроить праздник в любой другой день". Что слышит женщина: "Я жлоб, мне денег на цветы жалко". Такое может говорить только тот, кто реально устраивает праздник каждый день или хотя бы часто. Тогда вот вопросов не возникнет. Но лучше аккуратно выяснить, как сама дама относится к 8 марта и прочим праздникам. Может, она тоже так считает. Но тут уж ей решать, а не мужику.

5. "Все женщины корыстные, им только денег надо. Надеюсь, ты не такая". Что слышит женщина: "Я ленивый, работать не хочу, ответственность за семью нести не желаю, денег у меня нет, пусть меня баба содержит". Ну собственно, а на*ер такой нужен?

6. "Моя бывшая такая хреновая, она меня так обижала, вот что она сделала…" Часто этим грешат мужчины, которые недавно развелись (расстались). Что слышит женщина: "Если мы с тобой расстанемся — я и тебя буду поливать гов*ом". Да и вообще, любая дама хочет, чтобы ей рассказывали, какая она хорошая. А не какая бывшая плохая. Интересно ей будет — сама спросит про бывшую.

7. "Не делай того и этого (не матерись, не делай тату, и так далее) — ты ж женщина". Что слышит женщина: "Я домостроец и шовинист, а также полный уе*ан, который считает, что у мужчин и женщин разные права, и женщинам можно меньше". Пожалуй, с таким мало кто свяжется.

8. "Тебе надо похудеть (потолстеть, сменить прическу, и пр.). Что слышит женщина: "Ты мне не нравишься, но за неимением лучшего попытаюсь изменить тебя по своему вкусу". Чаще всего, такого кавалера просто пошлют подальше со словами "Тебе надо — ты и худей".

9. "Женщина должна…" — это сразу в топку. В принципе, как и "мужчина должен". Мы должны несовершеннолетним детям, престарелым родителям, банкам за кредиты, государству налоги, ЖКХ платежи. Этого достаточно.

10. "Ты с таким поведением мужика не найдешь, одна останешься" — для начала выясните: может, это именно то, чего и хочет женщина. А то ни у кого почему-то не возникает сомнений, что любая дама горит желанием приковать себя к штанам.

Мастерам пикапа посвящается.

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