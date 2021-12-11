Журналист-расследователь Михаил Ткач считает, что после скандала с Гогилашвили полицейских начнут "кошмарить".

Мажоров, попавших во власть потому, что они родственники близких к президенту Зеленскому людям, критическая масса. Я вряд ли открою какую-нибудь истину для президента, когда скажу, что именно поэтому эти люди ценят свой пост и статус гораздо больше, чем обязанности и ответственность, которые эта должность и статус налагают на них.

Но такой пример им всем демонстрирует и лично президент. Если президент может себе позволить сказать журналисту в прямом эфире «Я президент, Миша!», то почему муж президентской секретарши не в прямом эфире не может унижать подчиненных, которые просто делали свою работу и стояли на страже одинаковых правил для всех без исключений?

Вы наверняка тоже заметили, что ситуация с замминистра внутренних дел развивается точно так же как с руководителем Укрэксимбанка Мецгером? Все понятно на видео. Но Гогилашвили «свой» даже больше, чем министр Монастырский. И потому министр начинает брать паузы. Отстранять временно. Обещать расследование. Какое внутреннее расследование возможно в отношении мужа секретаря президента? Вместо того чтобы поблагодарить полицейских за ответственную работу, их сейчас будут «кошмарить». Мы все это понимаем?

А эти "нувориши" на броне с талонами просто очередные герои эпохи «Крестного отца». Надо с уважением. А за что уважать? За то, что вы муж секретарши президента Зеленского?

"Я к вам вышел". Ничего себе честь. Большое спасибо!

И поступок господина Гогилашвили – это не просто «чрезмерная эмоциональность», о которой он говорит. Это положение вещей у власти. Это срез эпохи президента Зеленского. Это Тищенко, Трухин и другие привилегированные лица. Которым все должны целовать руку. Отдавать честь. Ждать разрешения на выдох.

Это не слуги народа – это слуги должностей.

В Европе, о которой вы так часто говорите со своих высоких трибун, господин Гогилашвили уже оставил бы службу навсегда. Но у нас гораздо больше общего с коммунистической партией, как говорил один государственник, поэтому просто придет на поклон и где-нибудь в теплое место пристроят к концу каденции. "Вместе пришли — вместе ушли", — как говорил другой.

«В броне стекло не опускается! Ты что, не знал?!» Знал. Всем же полицейским выдали такие велосипеды как вам, родственникам «лиц приближенных к императору».