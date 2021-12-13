10 установок, которые мешают вам разбогатеть - Алена Щербань
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Психолог Алена Щербань рассказала, какие установки не дают хорошо зарабатывать.
Итак, топ-10 установок, которые мешают вам разбогатеть.
1. Много денег = плохой человек
Установка оправдывает наши страхи, лень и зависть. Богатые люди — это мошенники и воры, их состояния — нечестный труд.
2. Деньги достаются тяжелым трудом
"Почему я вкалываю с утра до ночи и получаю копейки, а кто-то может быть все время в отпуске, наслаждаться жизнью и получать еще хорошие деньги?"
3. Мы всегда бедно жили
Человек с такой установкой убежден, что он не может претендовать на большие деньги и это совсем не для него.
4. Будет больше денег — буду счастливым
Это убеждение от неуверенности в себе. Каждый раз, когда у вас появлялись деньги, вы покупали себе то, что давно хотели. Но чем больше зарабатывали и круче покупали предметы, тем менее счастливым становились. Получается замкнутый круг.
5. Большие деньги — большие проблемы
Если люди с такой установкой получат большую сумму денег, они начнут как можно быстрее избавляться от нее: тратить на что угодно, вкладывать в мошеннические организации. Здесь все просто – нет денег, нет беспокойства!
6. Сами предложат и сами дадут
Установка, которая срабатывает при обсуждении зарплаты. Мы волнуемся и стесняемся, поэтому часто называем более низкую зарплату, чем хотели бы или сразу соглашаемся на предлагаемую сумму без обсуждений.
7. Я не достоин лучшего
В основе — страхи и низкая самооценка. Вы думаете, что не справитесь с новой работой, на которой можно получать больше. Вы отказываетесь от предложений и даже не смотрите в сторону топовых должностей.
8. Мне стыдно хорошо зарабатывать
Эта установка чаще встречается у женщин, ведь стыдно зарабатывать больше, чем муж. Женщина должна зарабатывать только себе на косметику, а не обеспечивать семью.
9. Без денег жизнь ярче
Только бедные могут так искренне радоваться и наслаждаться жизнью. А богатые то и делают, что считают свои деньги и высказывают недовольство.
10. На черный день
Так мы настраиваем своё подсознание на негатив. И это ограничивающее финансовое убеждение никак не поможет вам сформировать капитал.
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