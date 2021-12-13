Господин президент, вы писали о Гогилашвили? А можете дать трубку вашей помощнице Маше? - Михаил Ткач
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Журналист-расследователь Михаил Ткач пошутил над ситуацией вокруг заместителя главы МВД Александра Гогилашвили
— Господин президент?
— Да! Слушаю, Монастырский!
— А у вас фейсбук не ломали вчера?
— Что ты имеешь в виду?
— Ну… это сообщение об отставке Гогилашвили…
— Что?
— Ну… это вы писали?
— Да
— А можете дать трубку вашей помощнице Маше?
— Зачем?
— Хочу, чтобы она сказала что не против…
— Ее сейчас нет
— Тогда я после обеда позвоню еще… пока подожду
— Давай
— До свидания, господин президент!
— Денис!
— Что?
— Талонов нам оперативных нарисуйте еще штук 100. На рыбалку хотим поехать
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