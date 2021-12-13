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Господин президент, вы писали о Гогилашвили? А можете дать трубку вашей помощнице Маше? - Михаил Ткач

Автор
Михаил Ткач Михаил Ткач
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский, Денис Монастырский Новость обновлена 13 декабря 2021, 14:16
Владимир Зеленский, Денис Монастырский

Журналист-расследователь Михаил Ткач пошутил над ситуацией вокруг заместителя главы МВД Александра Гогилашвили

— Господин президент?

— Да! Слушаю, Монастырский!

— А у вас фейсбук не ломали вчера?

— Что ты имеешь в виду?

— Ну… это сообщение об отставке Гогилашвили…

— Что?

— Ну… это вы писали?

— Да

— А можете дать трубку вашей помощнице Маше?

— Зачем?

— Хочу, чтобы она сказала что не против…

— Ее сейчас нет

— Тогда я после обеда позвоню еще… пока подожду

— Давай

— До свидания, господин президент!

— Денис!

— Что?

— Талонов нам оперативных нарисуйте еще штук 100. На рыбалку хотим поехать

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Теги:
#Владимир Зеленский #Денис Монастырский #Александр Гогилашвили
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