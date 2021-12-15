Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль оценил ситуацию с Александром Гогилашвили и указал на важный момент в команде Зеленского.

Ситуация с оскандалившимся теперь уже бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который устроил скандал на одном из блокпостов в зоне проведения Операции объединенных сил, наглядно продемонстрировал, что Зеленский забыл свои предвыборные обещания. И что Офис президента превратился в проходной двор.

Что Зеленский обещал? Что никакого кумовства не будет. Что никаких друзей-товарищей "по-братски" в команде на руководящих постах не будет. Что мы видим? Сплошное кумовство…

Та же его соратница по "Кварталу" Мария Левченко вдруг стала неимоверно необходимой как помощница президента. Сидит у него в кабинете, присутствует при всех разговорах. Не имея официального допуска к гостайне. Но имея деньги в "Квартале". И имея возможность устроить своего мужа Гогилашвили замминистра МВД.

В этой ситуации абсурдно всё.

В МВД есть Департамент по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Для чего нужен еще профильный замминистра? Кто, по факту, курирует борьбу с наркоманией? Тут сообщается, что Гогилашвили якобы занимался реабилитаций наркоманов. Так МВД не занимается этим!

Более того, всплыли данные, что Гогилашвили – гражданин РФ, ранее судимый.

И это нормально – делать такого человека заммиинстра МВД?

Почему у него вдруг оказался спецталон, который позволяет избегать осмотра машины и пассажиров?

Такие должны быть только у службы, ведущей внешнее наблюдение, у оперативно-технического департамента. Чтобы, когда они ведут наблюдение, их не останавливали патрульные, иначе можно упустить объект.

Я четыре раза был замминистра МВД, но у меня не было таких спецталонов.

Всё происшедшее в очередной раз подняло тему периодически неадекватного поведения самого Зеленского, связанного, возможно, с приемом наркотических средств. Ходили слухи, что соответствующие вещества доставляют прямо на Банковую. Если это действительно так, не исключено, что Гогилашвили сделали замминистра МВД, чтобы он приносил наркотики в Офис президента.

Что теперь? Уволился этот интересный замминистра якобы по собственному желанию? А дальше? Надо же расследовать, почему он вообще оказался на таком посту, как он туда попал, кто его рекомендовал? Где всё это время была наша доблестная СБУ, которая обязана проводить тщательную проверку таких кадров, имеющих доступ к гостайне? Причем это касается и Гогилашвили, и Левченко. И Шефира, который работает в "95 Квартале" и тоже официально не должен иметь доступа к гостайне. Но имеет.

Офис президента при Зеленском стал проходным двором. Такое впечатление, что там одни "кроты" – Ермак, Демченко, Левченко и так далее.