Укр

Интервью Андрея Богдана показывает, что Украине настала ж*па - Анна Ковальчук

Автор
Анна Ковальчук Анна Ковальчук
Дата публикации
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Автор
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Гордон поспікувався із Богданом Новость обновлена 16 декабря 2021, 09:31
Гордон поспікувався із Богданом

Эксперт по финансам Анна Ковальчук о нашумевшем интервью экс-руководителя ОП Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону

Посмотрела.

Интервью длиной в три часа, в то время, как Биг прожил на экране всего 40 минут — это кощунство, но мир вообще несправедлив. Бросить при этом анриал, так что кто соберется смотреть — я предупредила.

В конце, по мере увеличения количества выпитого, вообще живенько, так что годы учебы в институте журналистики можно смело свести к одному совету: "набухайте спикера".

Впечатления, в целом, смешанные.

Выжимка:

  • Страна во всех смыслах доедает запасы. Нам ж*па.
  • Из-за практики постоянно кидать внешних партнеров и доноров мы де-факто оказались в международной изоляции. А соседи, как ни парадоксально — нет. См. хронологию звонков Байдена.
  • Цена газа в 1200 долларов (уже 1400) не совместима с выживанием экономики. Только в части АПК это вышибает за грань рентабельности удобрения, элеваторы и даже производство тары вроде пивных бутылок.
  • Страны Европы живут по формульным долгосрочным контрактам, так что 1200 долларов — это теоретическая биржа, а де-факто там 250-400 доллароф. В Украине в 4 раза выше, мы со старта не конкурентны, это ж*па.
  • Целый год зерно и руда были дорогими, а нефть и газ — чуть ли не даром. Но мы прос*али конъюнктуру, не сделали запасов, и нам ж*па.
  • Уголь дорогущий и даже по этим ценам его не достать. Поэтому нам всем что? Правильно, ж*па.
  • В ухо Первому нашептывал, чтобы сориентировать и подсказать, тот же неопытный. А мы-то, дураки, подумали, что это чтобы хвастануть своим влиянием.
  • Хамил и матерился потому, что "чиновники другого языка не понимают". Ну это скорее не они не понимают, а просто он по-другому не умеет, но что уж теперь.
  • Причина отставки министра МВД в том, что посмели остановить пьяного (?) нардепа Брагара — но это такой зашкварный пи***ц, что я в него, честно говоря, не верю.
  • Власть параноит и мечтает всех критиков посадить. Ну это кто тут еще параноит!
  • Обещать победоносную войну, сидя в тепле на Банковой, довольно аморально. А ожидать лояльности к Главнокомандующему, имея за плечами мутную историю с вагнеровцами — еще и наивно.
  • Пацаны по неопытности оставили за собой юридический след, по которому их потом и будут догонять, и абсолютно незаконные санкции СНБО — только вершина айсберга. Данилов боится, что все свалят, а он будет отвечать и, конечно, правильно боится.
  • Пресс-конференция — полный позорный провал, смотреть было невыносимо и лучше б было не ходить. Не поспоришь.
  • Леша Гончарук — хороший. *Оспаде, вот это действительно ж*па*
  • День рождения соратника на госдаче справлять можно, но надо было прикрыться каким-то совещанием, например по туризму. Ну так себе подход…
  • Реплика Гордона, с которой я в голосину орнула — "Ты ж его любил!". Во-первых, ответ очевиден, я вот тоже люблю поп***еть три часа исключительно о безразличных мне людях. Но когда один мужик спрашивает такое второго о третьем — ну камон, снимите номер!
  • "Все гов*о, что я видел за 12 лет, появилось во власти. Кого там нет — тот и счастлив". Вот тут, пожалуй, сложно не согласиться.

Меджик!

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Теги:
#Политика #Интервью #Дмитрий Гордон #Андрей Богдан #Анна Ковальчук
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