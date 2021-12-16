Эксперт по финансам Анна Ковальчук о нашумевшем интервью экс-руководителя ОП Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону

Посмотрела.

Интервью длиной в три часа, в то время, как Биг прожил на экране всего 40 минут — это кощунство, но мир вообще несправедлив. Бросить при этом анриал, так что кто соберется смотреть — я предупредила.

В конце, по мере увеличения количества выпитого, вообще живенько, так что годы учебы в институте журналистики можно смело свести к одному совету: "набухайте спикера".

Впечатления, в целом, смешанные.

Выжимка:

Страна во всех смыслах доедает запасы. Нам ж*па.

Из-за практики постоянно кидать внешних партнеров и доноров мы де-факто оказались в международной изоляции. А соседи, как ни парадоксально — нет. См. хронологию звонков Байдена.

Цена газа в 1200 долларов (уже 1400) не совместима с выживанием экономики. Только в части АПК это вышибает за грань рентабельности удобрения, элеваторы и даже производство тары вроде пивных бутылок.

Страны Европы живут по формульным долгосрочным контрактам, так что 1200 долларов — это теоретическая биржа, а де-факто там 250-400 доллароф. В Украине в 4 раза выше, мы со старта не конкурентны, это ж*па.

Целый год зерно и руда были дорогими, а нефть и газ — чуть ли не даром. Но мы прос*али конъюнктуру, не сделали запасов, и нам ж*па.

Уголь дорогущий и даже по этим ценам его не достать. Поэтому нам всем что? Правильно, ж*па.

В ухо Первому нашептывал, чтобы сориентировать и подсказать, тот же неопытный. А мы-то, дураки, подумали, что это чтобы хвастануть своим влиянием.

Хамил и матерился потому, что "чиновники другого языка не понимают". Ну это скорее не они не понимают, а просто он по-другому не умеет, но что уж теперь.

Причина отставки министра МВД в том, что посмели остановить пьяного (?) нардепа Брагара — но это такой зашкварный пи***ц, что я в него, честно говоря, не верю.

Власть параноит и мечтает всех критиков посадить. Ну это кто тут еще параноит!

Обещать победоносную войну, сидя в тепле на Банковой, довольно аморально. А ожидать лояльности к Главнокомандующему, имея за плечами мутную историю с вагнеровцами — еще и наивно.

Пацаны по неопытности оставили за собой юридический след, по которому их потом и будут догонять, и абсолютно незаконные санкции СНБО — только вершина айсберга. Данилов боится, что все свалят, а он будет отвечать и, конечно, правильно боится.

Пресс-конференция — полный позорный провал, смотреть было невыносимо и лучше б было не ходить. Не поспоришь.

Леша Гончарук — хороший. *Оспаде, вот это действительно ж*па*

День рождения соратника на госдаче справлять можно, но надо было прикрыться каким-то совещанием, например по туризму. Ну так себе подход…

Реплика Гордона, с которой я в голосину орнула — "Ты ж его любил!". Во-первых, ответ очевиден, я вот тоже люблю поп***еть три часа исключительно о безразличных мне людях. Но когда один мужик спрашивает такое второго о третьем — ну камон, снимите номер!

"Все гов*о, что я видел за 12 лет, появилось во власти. Кого там нет — тот и счастлив". Вот тут, пожалуй, сложно не согласиться.

Меджик!