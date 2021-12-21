Психоаналитик Елена Медведева рассказала, что на самом деле скрывается за стремлением все успеть.

Избыточная деятельность закрывает момент встречи с собой, с тем, что вы несовершенны. Сегодня я призываю вас ответить на вопрос, что произойдет, если вы, наконец, успокоитесь.

"Вы знаете, мне не хватает суток. Утром я забрасываю ребенка в школу, мчусь на тренировку, потом завтракаю прямо в машине, крашусь тоже, и на работу. Там совсем сложно: я боюсь что-то не успеть, а мои коллеги будут думать, будто я плохой сотрудник и мне зря платят деньги. Мне страшно что-то не знать, не уметь, ведь это обнаружат руководители. Я живу, как в аду: все время обучаюсь дополнительно, купила несколько американских онлайн-курсов, но когда я их буду слушать, если потом бегу на встречи, они мне нужны для развития. Я хочу быть всесторонне образованной и покупаю уроки музыки, живописи, хотя мне кажется, что я какая-то тупая, и у меня ничего не получается. Я растеряна. Где мне взять дополнительное время, так как я стремлюсь получить еще одно образование?"

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"Я все время работаю, как заведенный механизм. С утра до ночи. Я из денег делаю деньги. Раньше были друзья, какие-то девушки, сейчас живу, как одинокий волк. И, несмотря на то, что я богатый и успешный, меня в жизни вообще ничего не радует".

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"Я похож на компьютер, который выполняет сразу много задач: жизнь превратилась в бесконечную чреду как будто бы важных и неотложных дел, но в ней нет меня. Есть какой-то робот".

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"Мне нравится быть все время на виду, чтобы нравиться людям, поэтому я стремлюсь сразу работать на многих проектах, где есть такая возможность. Я прям вижу себя на сцене, в телевизоре, в сториз, красивой, умной. Вот только перемещаться трудно, заторы в городе… А так я б мир перевернула!"

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Когда я слышу подобные истории, интересуюсь: а это все зачем? Вместо чего и для кого? В чем удовольствие? А где ваши желания в этом сумасшедшем мире, который себе создали, вы чего хотите?