Волонтер, глава благотворительного фонда "СВОИ" Леся Литвинова рассказала о настоящем новогоднем чуде для семьи с тяжелобольным ребенком

В отделение одной из больниц, где лежат тяжелые дети, пришел Волшебник. Не такой, конечно, как в сказках. Ни посоха, ни длинной седой бороды, ни магического шара на худой конец.

Волшебник решил к грядущему Рождеству исполнить по одному желанию каждой семьи, лежащей в отделении. Вот именно так — по одному полноценному желанию. С письмами условному "Деду Морозу", где эти самые желания и будут озвучены.

Ответственным за сбор писем и составление общего списка (практически эльфом-добровольцем) назначили доктора из этого самого отделения. В конце концов, кому как не доктору, знакомому со всеми тяжелыми детками, доверить такое ответственное дело.

Доктор, конечно, переживал за письма. Потому что Волшебник в отделение приходил уже не в первый раз. И если очень повезет — не в последний. И от него, Волшебника, пользы для отделения было много. Разной и всякой. А отделение — не так что б большое и самостоятельное. Да и больница из тех, которые не на слуху. Без Волшебника жить сложно. Мало ли что и как напишут…

Именно поэтому одно из писем долго лежало отдельно от остальных. И доктор все никак не мог решить что с ним делать-то. Потому что написано в нем было странное. Все остальные мамы (а с детьми в отделении традиционно лежат мамы) попросили вполне предсказуемые, хотя и очень печальные подарки. Кому-то нужна была новая трубка для трахеостомы. Кому-то запас безлактозной смеси. Кому-то оплатить реабилитацию.

И только одно письмо выбивалось из общего списка. От мамы девочки с труднопроизносимым диагнозом, которая лежала в своем боксике неподвижно, глядя то ли в потолок, то ли вглубь себя. Лечить ее диагноз на нашей планете пока так и не научились. Поэтому девочка с мамой в основном жили в больнице. От реанимации до реанимации. От капельницы до капельницы. От приступа до приступа.

Вопреки здравой логике, мама просила у Волшебника какой-то совершенно немыслимый меч джедая. Настолько немыслимый, что гуглить его пришлось долго, а цена его оказалась соизмерима с полугодовалым запасом лекарств для этой самой девочки.

Просьба оказалась настолько странной, что доктор грешным делом решил, что мама не выдержала вечного напряжения и потихоньку поехала крышей. И на всякий случай пригласил зайти в отделение психолога.

…Ее сын родился всего через год после того, как родилась дочка. Идеальная семья. Все, как они с мужем мечтали. Они — молодые, полные сил, с карьерами на взлете, двое детей — один чудеснее другого. Вот только что-то дочка вес медленно набирает. Но это — мелочи, наверное.

Еще через год стало понятно, что это не мелочи. И что диагноз, впервые неуверенно озвученный доктором из райцентра и спустя небольшое время подтвержденный известным светилом, не страшный сон, а новая реальность. А еще через год муж не справился с происходящим и уехал в далекую теплую страну. Сперва вроде как по контракту, а потом — окончательно. С каким-то сюрреалистическим прощанием по смс. Как в плохом сериале, честное слово.

А еще спустя пару лет мама с девочкой практически окончательно перебрались в больницу. А сын переехал к бабушке с дедушкой в соседний город. Там и в школу пошел.

С самого детства ему говорили "потом". Потом, не сейчас. Потом приедет мама и заберет тебя — сейчас она сестричке нужнее. Потом сможешь ходить на бокс- бабушке водить тяжело. Потом съездишь на море — сейчас денег нет. Потом. Не сейчас. Неужели ты не видишь как взрослым трудно.

Он видел. Поэтому рос тихим и послушным мальчиком. Мальчиком, который очень старался быть удобным. Поменьше дергать взрослых. Не просить ничего для себя. Не жаловаться — у него же все хорошо, а сестре — вон как сложно пришлось в жизни. И маме. И бабушке с дедушкой.

О его увлечениях мама знала по телефонным разговорам. Их было не так много. И главная страсть — Звездные Войны. Во всех проявлениях. Он бесконечно рисовал любимых героев, знал наизусть всех второстепенных персонажей и даже на телефоне у него стоял звонок с темой из фильма.

За всю его жизнь она ни разу не могла выполнить ни одного его желания. Ни одного. Все усилия и все ресурсы бросались на облегчение жизни его сестры. И их все равно не хватало. О своих собственных мечтах и желаниях мама забыла уже давным-давно. В ее жизни не осталось места ни карьере, ни подругам, ни новым платьям, ни путешествиям. От приступа до приступа, от капельницы до капельницы. Один бесконечный день сурка.

И тут — Волшебник. Настоящий. У которого можно взять и попросить что угодно. Конечно, правильно было бы просить лекарства. Или на худой конец маленький холодильник в палату, что б не бегать через весь этаж в общий блок. Или теплую куртку себе. Потому что старая совсем истрепалась, а зиму обещали суровую. Хочешь-не хочешь, а и в аптеку выскочить надо, и в магазин сбегать. Или курс реабилитации для дочки. Она, конечно, никогда не научится ходить. Но после реабилитации судороги не так крутят ножки. Хоть какое-то время. Конечно, это было бы правильно….

… Я не увижу глаза ее сына, когда он развернет подарок под елкой. Впрочем, она не увидит их тоже. Они все так же будут в больнице. Но я точно знаю, что в этот вечер он поверит в чудо. Потому что дети обязательно должны верить в чудеса. Даже очень рано повзрослевшие дети.

А еще я знаю, что у него прекрасная мама. Мама, которая умеет правильно загадать самое заветное желание Волшебнику. Даже если это кажется кому-то очень странным.

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