Укр

Почему у вас не получается добиваться целей - Софья Пхаладзе

Автор
Софья Пхаладзе Софья Пхаладзе
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Ставить цели надо правильно Новость обновлена 23 декабря 2021, 16:09
Ставить цели надо правильно

Психолог Софья Пхаладзе рассказала, что мешает нам на пути к успеху.

Если вы ставите цели, а у вас не получается — все очень просто, хотя многим не понравится то, что я напишу. Вы не хотели свою цель настолько, чтобы ее достичь. Если вам сейчас сказать, что на соседней улице лежит ваш миллиард, то поверьте, вы найдете способ получить его, даже если перекроют дороги и вам будет очень сложно туда добраться.

Когда мы реально чего-то хотим, то не обращаем внимание на то, что не получается, а смотрим только на путь, по которому двигаемся. Мы не утяжеляем процессы, а делаем выводы и двигаемся к своим целям.

Если какие-то цели не были достигнуты, попробуйте ответить себе честно: "Что я выбирал/а больше, чем свою цель? (например, быть хорошим/ей, не идти в свой страх, не совершать ошибки)". В любом случае что-то вы предпочли своей цели и будет очень круто, если вы сможете это осознать.

Перед тем как ставить цель — убедитесь в том, что вы абсолютно точно этого хотите на всех уровнях.

Способы, которыми вы будете ее достигать — найдете только по дороге, когда будете двигаться к ней. Заранее придумывать способы не нужно, потому что, если вы еще не достигли своей цели, то пока что, возможно, не знаете их. Надо только знать, что вы точно этого хотите и начать двигаться мелкими шагами, которые вам понятны уже сегодня, а все остальное вы будете находить на своем пути к цели.

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#Психология #Цели #Психология жизни
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