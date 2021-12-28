Неожиданное изменение привычек и несвойственное поведение должно вас насторожить.

7 тревожных звоночков, на которые стоит обратить внимание:

1. Несвойстенное партнеру поведение

Испытывая чувство вины за мысленную или реальную измену, нечестный партнер пытается компенсировать это доступным ему способом: цветы, дорогие подарки, чрезмерная щедрость. Но, этот должно насторожить, если есть еще какие-то признаки.

2. Ссоры на ровном месте

Ваш партнёр становится инициатором ссор по надуманным поводам, а может и без повода? Возможно так проявляется чувство вины за адюльтер. Партнер пытается найти оправдание своим действиям в конфликтах.

Ссора и обида на того, кому он изменяет, облегчает муки совести.

3. Неожиданное изменение привычек

Если видимого источника такого влияния не наблюдается, значит есть невидимый.

Особенно на начальных этапах романа на стороне — обмен мнениями, вкусами и предпочтениями. Это может быть новое увлечение, интерес к определенной музыке, фильмам, и даже еде. К примеру, ваш муж никогда не любил суши, а тут на обед выбирает исключительно доставку японской кухни.

Влюбленность влияет на взаимообмен интересами.

4. Чересчур активно отстаивает права на приватность

Хочу напомнить, что в любых отношениях у человека ДОЛЖНО быть личное пространство, но…

Если партнер начал уходить в другую комнату чтобы поговорить по телефону, а на компьютере появляется пароль, которого раньше не было – стоит насторожиться.

5. Изменение в речи

В речи человека исчезают привычный "сленг", который есть у каждой пары, речь становится более формальной и отстраненной. Чтобы не проговориться человек будет избегать прямых ответов на вопросы и сводить все к обсуждению нейтральных, бытовых тем.

6. Обвинения в измене

Беспричинная ревность и бесконечные попытки уличить вас в измене – это способ партнера разрешить собственный моральный конфликт. Так он перекладывает вину на вас.

7. Изменения в сексе

Бытует мнение, что если в паре появляется кто-то третий, секс сходит на "нет". Но это далеко не так. Чаще, появление любовницы или любовника разжигают новую страсть и повышенную активность в постеле. Так же часто изменщики попадаются на особом внимание к средствам контрацепции.

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