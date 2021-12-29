О бутербродах и хлебе лучше забыть.

Как не набрать вес в новогодние праздники?

- Разве это возможно? — спросила одна моя подопечная.

- Конечно, возможно!

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- Даже если я буду есть салаты и пельмени? — не верила она.

- Да, даже если будешь есть салаты с майонезом и пельмени!

Скажу сразу, что организм не будет рад такому рациону, но вес удержать можно. Вот несколько советов:

Не набрасываемся на еду . Едим медленно и тщательно пережёвываем. Так пища будет быстрее усваиваться и не задерживаться в желудке

. Едим медленно и тщательно пережёвываем. Так пища будет быстрее усваиваться и не задерживаться в желудке Не едим хлеб и бутерброды . Во-первых, это быстрый углевод, который ведёт к лишнему весу. Во-вторых, это глютен, который нашему организму сложно усвоить

. Во-первых, это быстрый углевод, который ведёт к лишнему весу. Во-вторых, это глютен, который нашему организму сложно усвоить Едим небольшими порциями . Не перегружайте желудок. Поели салатик, мясо, отдохните. Встаньте из-за стола, подвигайтесь

. Не перегружайте желудок. Поели салатик, мясо, отдохните. Встаньте из-за стола, подвигайтесь В идеале еду не стоит запивать, чтобы не снижать кислотность . Поели, прошло время, тогда попили

. Поели, прошло время, тогда попили Если после всего съеденного хочется ещё и десерт, съешьте, но очень маленький кусочек . А лучше попросить с собой, если вы в гостях

. А лучше попросить с собой, если вы в гостях Помогите своему желудку и поджелудочной железе пищеварительными ферментами .

. А если все предыдущие советы вам не подходят и вы собираетесь пуститься во все тяжкие, то запаситесь блокаторами жиров и углеводов. Просто принимайте их во время застолья. Они помогут удержать и не набрать лишний вес.