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Как не набрать вес в новогодние праздники? - Марина Сергеева

Автор
Марина Сергеева Марина Сергеева
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Как снизить вред от новогоднего застолья Новость обновлена 29 декабря 2021, 11:50
Как снизить вред от новогоднего застолья

О бутербродах и хлебе лучше забыть.

Как не набрать вес в новогодние праздники?

- Разве это возможно? — спросила одна моя подопечная.

- Конечно, возможно!

- Даже если я буду есть салаты и пельмени? — не верила она.

- Да, даже если будешь есть салаты с майонезом и пельмени!

Скажу сразу, что организм не будет рад такому рациону, но вес удержать можно. Вот несколько советов:

  • Не набрасываемся на еду. Едим медленно и тщательно пережёвываем. Так пища будет быстрее усваиваться и не задерживаться в желудке
  • Не едим хлеб и бутерброды. Во-первых, это быстрый углевод, который ведёт к лишнему весу. Во-вторых, это глютен, который нашему организму сложно усвоить
  • Едим небольшими порциями. Не перегружайте желудок. Поели салатик, мясо, отдохните. Встаньте из-за стола, подвигайтесь
  • В идеале еду не стоит запивать, чтобы не снижать кислотность. Поели, прошло время, тогда попили
  • Если после всего съеденного хочется ещё и десерт, съешьте, но очень маленький кусочек. А лучше попросить с собой, если вы в гостях
  • Помогите своему желудку и поджелудочной железе пищеварительными ферментами.
  • А если все предыдущие советы вам не подходят и вы собираетесь пуститься во все тяжкие, то запаситесь блокаторами жиров и углеводов. Просто принимайте их во время застолья. Они помогут удержать и не набрать лишний вес.
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Теги:
#Питание #Диетолог #Новый год #Блог
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