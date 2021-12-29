Как не набрать вес в новогодние праздники? - Марина Сергеева
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О бутербродах и хлебе лучше забыть.
Как не набрать вес в новогодние праздники?
- Разве это возможно? — спросила одна моя подопечная.
- Конечно, возможно!
- Даже если я буду есть салаты и пельмени? — не верила она.
- Да, даже если будешь есть салаты с майонезом и пельмени!
Скажу сразу, что организм не будет рад такому рациону, но вес удержать можно. Вот несколько советов:
- Не набрасываемся на еду. Едим медленно и тщательно пережёвываем. Так пища будет быстрее усваиваться и не задерживаться в желудке
- Не едим хлеб и бутерброды. Во-первых, это быстрый углевод, который ведёт к лишнему весу. Во-вторых, это глютен, который нашему организму сложно усвоить
- Едим небольшими порциями. Не перегружайте желудок. Поели салатик, мясо, отдохните. Встаньте из-за стола, подвигайтесь
- В идеале еду не стоит запивать, чтобы не снижать кислотность. Поели, прошло время, тогда попили
- Если после всего съеденного хочется ещё и десерт, съешьте, но очень маленький кусочек. А лучше попросить с собой, если вы в гостях
- Помогите своему желудку и поджелудочной железе пищеварительными ферментами.
- А если все предыдущие советы вам не подходят и вы собираетесь пуститься во все тяжкие, то запаситесь блокаторами жиров и углеводов. Просто принимайте их во время застолья. Они помогут удержать и не набрать лишний вес.
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