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Пока в Киеве три года обещают новую станцию метро, в Дубае достроили семь станций лишь для проведения Expo-2020 - Олег Шапаренко

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Олег Шапаренко Олег Шапаренко
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В ОАЭ за три года успели построить 47 станций метро Новость обновлена 04 января 2022, 14:56
В ОАЭ за три года успели построить 47 станций метро

Журналист Олег Шапаренко сравнил достижения Украины и Арабских Эмиратов за три года

Когда я работал редактором, меня занимали новости, в которых говорилось про рекорды одесситов. Мол, не первый город, но и не второй; только у нас; впервые в Украине; в общем самые-самые. После того, как побывал в Дубае, моя картина мира изменилась.

Вышиванковая цепь, 400 каяков, 300-килограмовый торт и самая большая карта из колбасной нарезки – это, конечно, прекрасно. Но все же настоящие рекорды носят другой масштаб.

За три года построить 47 станций метро, это не мариновать автомобилистов два года только проектированием будущей развязки Ивановского моста. А достроить ветку метро в 7 станций лишь для проведения полугодичного Expo-2020, это не обещать три года новую станцию в Киеве.

А еще самое высокое когда-либо существовавшее сооружение – 818 м, небоскреб — 355 метров, самые быстрые лифты – 64 км/ч. Dubai Mall — самый большой торговый центр в мире (1,2 млн м² и 220 магазинов), первый крытый горнолыжный комплекс, единственный в мире семизвездочный отель – знаменитый парус. Каждый фонтан тут, похоже, имеет свой рекорд — в воздухе одновременно может находиться 83 тонны воды! И только башня Бурдж-Халифа имеет 9 рекордов.

Всего страна установила 425 мировых рекордов! Дубай второй год подряд лидирует в рейтинге популярности среди туристических городов. Так что бронь на маршрутку в Татарбунары на фестиваль 5-метровой кровянки я все же отменю.

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Теги:
#Украина #ОАЭ #Достижения #Рекорды
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