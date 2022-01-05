Журналист и прозаик Аркадий Бабченко считает, что сегодняшние день и ночь для казахов будут решающими

Первое. Взрыв всегда происходит по одной причине — достал. Вот, просто достал. Помните перетяжку на баррикаде в сторону Европейской площади: "Поймите нас! Достало!". Вот, это оно и есть. Я об этом писал еще лет пятнадцать назад. У каждого Елбасы будет свой срок, когда он просто уже — достал. И все. И дальше вместе никак. Срок нахождения узурпатора у власти, чтобы довести страну до этого состояния — начиная примерно с 15-17 лет. Елбасы был тридцать. Этого более чем достаточно. Путин — двадцать три. Русским этого пока недостаточно. И недостаточно будет еще долго — тут не надо лишних надежд. Я думаю, достаточно им вообще никогда не будет. Только когда задницу десять лет опять газетами будут вытирать, а туалетную бумагу всю на колбасу пустят. И нефть по шесть. И эмбарго. Вот тогда, возможно, выйдут. За колбасу.

Второе. Повод, зачастую, бывает бытовым. Даже, пожалуй, скорее бытовым. Рвануть может в любой момент и там, где совершенно не ждали. Десять лет назад Жанаозен задавили полностью, расстреляли безоружных людей, если не ошибаюсь, тогда было около девяносто погибших.

И вот, спустя десять лет, там рвануло снова. И искрой стало бытовое повышение цен на газ. Которое моментально переросло в политические требования отставки. И вот уже на улицах вся страна.

Третье. ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ!! Первые три дня самые решающие. Когда власть растеряна, когда полиция растеряна, когда армия растеряна, когда они сами еще не знают, на чьей они стороне, когда потеряно управление и никто не хочет брать на себя ответственность. Если эти первые несколько дней про**ать с шариками, фонариками и снятыми на лавочках ботиночками — то все. Вам жопа. Ответная реакция будет жесточайшей.

Если в эти первые дни начать жечь полицейские машины, разоружать солдат, захватывать административные здания — а не бл**ть "лишь бы не Майдан" — то опа-опа, двадцать четыре часа, и памятник нерушимому Назарбаеву летит с постамента.

Как оно будет дальше, мы не знаем. Во что это выльется дальше неведомо никому. Но факт есть факт — диктатор, который достал всю страну, свергнут.

И сожрал его — его же ставленник. Его же Токаев. Его политическое дитя.

Если кто еще не в курсе: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с должности главы Совета Безопасности и занял его место.

Все, эпоха Елбасы закончилась. Мальчик, принеси нам кумысу. Мы в Ростов летим.

АСТАНА-витесь.

Четвертое. Вокруг России образуется пояс государств, которые хотят перемен. В ту или другую сторону — но жить с древними столетними секретарями ЦК КПСС на троне они уже не желают. Это уже можно объявить трендом. Постсоветская весна. Как арабская в свое время. Украина, Беларусь, Армения, Казахстан, перманентно Киргизия со своими постоянными революциями. У кого-то получается, у кого-то нет, но вектор определен — всё, эпоха империй закончилась.

А это, безусловно, очередная стадия развала империи. Очередная утеря влияния на территории, которая становится неподконтрольной.

Нет, они, конечно, могут ввести войска, оттяпать часть степей и устроить там свою Казахскую Народную Республику — это они могут. Но это все равно будет уже лишь оттягиванием окончательного краха. А не реставрацией старого строя.

Пятое. Самая главная ошибка, которую я сейчас вижу — это посыл "Токаев нормальный". Мы не против Токаева, мы против Назарбаева. Друзья. Казахи. Токаев, может, и нормальный. Не знаю. Не эксперт по казахстанской политике. Но суть не в этом. Если вы смените Назарбаева на Токаева — вы просто поменяете портрет. И все. А суть системы останется все той же. Прежней.

Токаев — ставленник и преемник Назарбаева.

А в демократической стране двадцать первого века никакой передачи власти по наследству быть не может.

Ну, если вы хотите в двадцать первый век, а не поменять одного елбасы на другого, более продвинутого, молодого и современного, конечно.

Но если хотите в двадцать первый — то у вас ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕДЕНЫ ВЫБОРЫ.

Вот, все обнулено — и новые выборы. Везде и всего.

Выберете Токаева — ок. Не выберете — тоже ок. Но — главное выбрать. Чтобы это было волеизъявление народа. Чтобы новый Президент был Президентом. С мандатом от народа. А не от старого елбасы. Чтобы он пришел по новой системе. А не по старой.

Вот тут можно смело брать пример с Украины.

Где в Раду, да, пришел тот же Бойко — но пришел через выборы.

А не потому, что был ставленником Януковича.

Иначе все это будут полумеры.

А полумеры — это всегда проигрыш.

Шестое. Похоже, сегодняшний день будет решающим. Несмотря на захваченный акимат, сожженную прокуратуру и пр., силовики еще готов стрелять и готовы защищать.

А Токаев от новоприобретенной власти отказываться совсем не желает. Все решится сегодня-завтра, я думаю. Эта ночь и завтрашний день будут ключевыми.

И седьмое. Казахи. Братья. Бога ради. Не слушайте только русских либералов. Которые уже завыли про насилие, мирный путь и "Что, вы хотите как в Казахстане?"

Удачи вам.

Алға Қазақстан!

Примерно такие предварительные выводы можно пока сделать.

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