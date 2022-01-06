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А может, казахи просто задолбались? - Виталий Сыч

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Виталий Сыч Виталий Сыч
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Митинг в Алматы
Митинг в Алматы

Украинский журналист Виталий Сыч:

Президент Казахстана Токаев обратился за помощью к президенту РФ Путину для подавления народного бунта.

Протесты по всей стране он назвал актом внешней агрессии.

Точно такие же предлоги были использованы для введения советских войск и подавления народных восстаний в Будапеште в 1956-м и Праге в 1968-м.

Казалось бы, надо хоть предлоги разнообразить для правдоподобия. Но нет, даже примитивные шаблоны не меняют.

А самое интересное, что немало людей в РФ верят, что происходящее в Казахстане — "тонкая игра американцев".

Отказывать в субъектности людям и целому народу и по умолчанию считать их управляемыми — чисто русский телевизионный нарратив. И несмотря на свою затертость, прекрасно заходит в России. Наверное люди по себе меряют.

А, может, казахи просто задолбались

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Теги:
#Казахстан #Протесты #Требования #Виталий Сыч
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