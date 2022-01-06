А может, казахи просто задолбались? - Виталий Сыч
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Украинский журналист Виталий Сыч:
Президент Казахстана Токаев обратился за помощью к президенту РФ Путину для подавления народного бунта.
Протесты по всей стране он назвал актом внешней агрессии.
Точно такие же предлоги были использованы для введения советских войск и подавления народных восстаний в Будапеште в 1956-м и Праге в 1968-м.
Казалось бы, надо хоть предлоги разнообразить для правдоподобия. Но нет, даже примитивные шаблоны не меняют.
А самое интересное, что немало людей в РФ верят, что происходящее в Казахстане — "тонкая игра американцев".
Отказывать в субъектности людям и целому народу и по умолчанию считать их управляемыми — чисто русский телевизионный нарратив. И несмотря на свою затертость, прекрасно заходит в России. Наверное люди по себе меряют.
А, может, казахи просто задолбались
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