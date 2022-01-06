Ориентироваться на употребление только лимона как источника витамина С в зимний период времени не следует, отмечает диетолог Светлана Фус.

В лимоне не так много витамина С, как мы привыкли думать. Обычно нам достаточно 1-2 дольки лимона в чай. А в одной дольке только 3-4% дневной нормы аскорбиновой кислоты. Кроме того, значительная часть витамина разрушается в горячем чае. Поэтому лимон, в первую очередь хорошая вкусовая добавка. Ориентироваться на употребление только лимона как источника витамина С в зимний период времени не следует.

Многие из нас любят апельсины, мандарины и другие цитрусовые. Они вкусные, сочные, освежающие и хороший источник витамина.

Давайте сравним: средний апельсин (150 г) содержит почти дневную норму витамина С — 70-80 мг, а средний лимон весом 120 г почти наполовину меньше — всего 48 мг.

Читайте также: Категория Интервью Разрешайте себе любимую еду, даже если она вредная, - диетолог Татьяна Лакуста Проблема избыточного веса и перееданий актуальна для многих людей. В особенности остро она проявляется в осенне-зимний период. "Телеграф" поговорил с терапевтом-диетологом и автором клуба сбалансированного питания "The Vilka" Татьяной Лакустой и узнал, как справляться с эмоциональным перееданием и какие принципы здорового питания необходимо соблюдать.

Если 1-2 апельсина мы съедим запросто и с удовольствием, то съесть целый лимон намного сложнее.

Употребляйте разнообразные овощи, фрукты и ягоды — свежие, замороженные или квашенные, в соответствии со временем года, чтобы постоянно поддерживать в организме достаточную концентрацию витамина С.

Количество продуктов, которое восполнит потребность организма в этом важном витамине:

100 г капусты, 1 яблоко, 30 г черной смородины, 1 помидор;

40 г болгарского перца;

200 г цветной капусты (на пару).

Будьте здоровы!