Лимон - лучший источник витамина С? - Светлана Фус
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Ориентироваться на употребление только лимона как источника витамина С в зимний период времени не следует, отмечает диетолог Светлана Фус.
В лимоне не так много витамина С, как мы привыкли думать. Обычно нам достаточно 1-2 дольки лимона в чай. А в одной дольке только 3-4% дневной нормы аскорбиновой кислоты. Кроме того, значительная часть витамина разрушается в горячем чае. Поэтому лимон, в первую очередь хорошая вкусовая добавка. Ориентироваться на употребление только лимона как источника витамина С в зимний период времени не следует.
Многие из нас любят апельсины, мандарины и другие цитрусовые. Они вкусные, сочные, освежающие и хороший источник витамина.
Давайте сравним: средний апельсин (150 г) содержит почти дневную норму витамина С — 70-80 мг, а средний лимон весом 120 г почти наполовину меньше — всего 48 мг.
Если 1-2 апельсина мы съедим запросто и с удовольствием, то съесть целый лимон намного сложнее.
Употребляйте разнообразные овощи, фрукты и ягоды — свежие, замороженные или квашенные, в соответствии со временем года, чтобы постоянно поддерживать в организме достаточную концентрацию витамина С.
Количество продуктов, которое восполнит потребность организма в этом важном витамине:
- 100 г капусты, 1 яблоко, 30 г черной смородины, 1 помидор;
- 40 г болгарского перца;
- 200 г цветной капусты (на пару).
Будьте здоровы!
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