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Планы Москвы закидать казахстанцев шапками закончатся большой кровью - Тарас Березовец

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Тарас Березовец Тарас Березовец
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Российские военные при отправке в Афганистан (80-е) и Казахстан (наше время)
Российские военные при отправке в Афганистан (80-е) и Казахстан (наше время)

Политтехнолог, журналист Тарас Березовец о вводе военнослужащих РФ на территорию Казахстана

Сравниваю фото 1979 и 2022 годов, где советские войска входят в Афганистан, а российские — в Казахстан.

Сразу споминаются штампы советской пропаганды "ограниченный контингент" и "интернациональный долг".

Тогда, в 1979 году, считалось, что операция в Афганистане ненадолго и удастся обойтись малой кровью.

Закончилось всё только через 10 лет и потерей свыше 13 тысяч военнослужащих и 2 млн афганцев.

Что-то подсказывает, что в этот раз бравурные планы Москвы закидать казахстанцев шапками закончатся большой кровью и новым позорным поражением Кремля.

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Теги:
#Митинг #Россия #Казахстан #Тарас Березовец #Протесты #Войска
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