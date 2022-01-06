Планы Москвы закидать казахстанцев шапками закончатся большой кровью - Тарас Березовец
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Политтехнолог, журналист Тарас Березовец о вводе военнослужащих РФ на территорию Казахстана
Сравниваю фото 1979 и 2022 годов, где советские войска входят в Афганистан, а российские — в Казахстан.
Сразу споминаются штампы советской пропаганды "ограниченный контингент" и "интернациональный долг".
Тогда, в 1979 году, считалось, что операция в Афганистане ненадолго и удастся обойтись малой кровью.
Закончилось всё только через 10 лет и потерей свыше 13 тысяч военнослужащих и 2 млн афганцев.
Что-то подсказывает, что в этот раз бравурные планы Москвы закидать казахстанцев шапками закончатся большой кровью и новым позорным поражением Кремля.
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