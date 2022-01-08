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Панель управления современных стиралок выглядит так, словно ее вырвали из "Боинга" - Валентин Бойко

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Валентин Бойко Валентин Бойко
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Часть режимов на стиральной машине используют редко Новость обновлена 08 января 2022, 12:01
Часть режимов на стиральной машине используют редко

Журналист Валентин Бойко оценил сложность использования стиральной машинки и разнообразие режимов. Он считает это маркетингом.

Пост невероятной ярости. Я долго молчал, но больше не могу. У меня собралось много вопросов к производителям бытовой техники. В том числе стиральных машин. Столько, что даже бесит. Я о лишнем и совершенно ненужном функционале, созданном неизвестно для кого.

Минутка семейной истории. Итальянская стиралка-автомат, которую мои родители купили еще в конце 90-х, имела переключатель в виде вертушки и пару кнопок. Одна из них включала в себя этот девайс. Все! И машинка лет 15 отработала, как швейцарские часы. И впервые серьезно сломалась только тогда, когда к ней опрометчиво запихали подушку.

Настоящие стирали живут обычно лет 5-7. Зато их панель управления выглядит так, словно ее вырвали из "Боинга". Сто пятьсот кнопочек, ручечек, лампочек. И чертовски режимов, которые тебе нужны, как зайцу "Вовина тысяча". Хлопок, хлопок эко, шелк, синтетика, спорт, деликатный, детский, джинсы, мушкетерский плащ, кот, костюм Дарта Вейдера.

В моей стиралке, например, есть режим "Пуховое одеяло". Инженеры-конструкторы хоть раз подумали, на какую беду он мне сдался? Будто я каждый день сплю под пуховым одеялом, застилаю кухонный стол пуховым одеялом и надеваю пуховое одеяло, когда иду на работу. Вообще кто-нибудь хоть раз стирал в машинке пуховое одеяло?!! Кто этот мифический человек? Она действительно существует?

Знаете, сколько режимов я использую? ОДИН!!! Один, Карл! Экспресс-стирка. Тридцать минут – и готово. Правда, однажды я неосторожно выбрал "Повседневную стирку". И это была роковая ошибка. Потому что в течение двух с половиной часов я беспомощно наблюдал в "иллюминаторе", как мои несчастные трусики телепаются в воде, словно утопленники из "Титаника". Два с половиной часа! Мне казалось, что трусы умоляют их убить, но не издеваться.

А дело в банальном маркетинге. "Вау! Мы придумали отдельный режим для синих носков в зеленый горошек! Это будет конкурентным преимуществом нашего продукта! Можно задрать цену долларов на сто!". На самом деле, уважаемые производители, вы получите гораздо большее преимущество, если выпустите инновационную стиралку только с двумя режимами — "Грязное белье" и "Капец какое грязное". И чтоб машинка сама умела дозировать проклятый порошок. И миллионы сильных и независимых мужчин вас за это поблагодарят!

А вы, дамы и господа, сколькими режимами стирки пользуетесь?

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Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
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#Техника #Стиральная машина #Чоловік
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