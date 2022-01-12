Продюсер Тернопольского филиала ПАО "НСТУ" в "Суспильне мовлення" Зоряна Биндас считает, что лишние часы в поездке не были напрасными

- Вы во Франковск? А есть багажник? Потому что у меня там еще большой рюкзак, — говорю водителю маршрутки, которая будет ехать из Верховины.

— А как так получилось, что вы такая маленькая, а рюкзак у вас такой большой?

Он берет мой рюкзак и заносит в салон. Сам. Багажник уже занят.

Я возвращаюсь из похода. Корю себя за то, что не поехала в Тернополь поездом через Ворохту, потому что из Ивано-Франковска нечем добраться. На бла-блакаре объявления о вечерних поездках оказались просто перекличкой мошенников.

Дорога займет три часа. У меня нет ни наушников, ни книги, поэтому просто наблюдаю.

"До свидания. Хорошего вам вечера". Водитель здоровается и прощается. С каждым.

— Вы в Коломыю? – спрашивает какой-то парень на остановке.

— Вот твой автобус только что поехал, запрыгивай, сейчас догоним.

Догнал. Парень выпрыгнул и убежал. Не уверена, что поблагодарил. Водитель ему вслед: "До свидания. Хорошего вам вечера".

Я еду к самому автовокзалу. Выхожу последнюю. Он вынимает мой тяжелый рюкзак. Сам. И закладывает мне на плечи.

- До свидания. Хорошего вам…

- Подождите, — не выдерживаю. – Почему вы такой?

Водитель сначала даже не понимает, о чем я спрашиваю. Объясняю.

- Как-то так привык. Когда-то работал на международных перевозках… Теперь здесь, — объясняет растерянно.

Я уже не корю себя, что поехала через Ивано-Франковск и потратила на несколько часов больше. Они стоили того.

До свидания, Миша. Хорошего вечера вам!

П.С. Если кто-нибудь знает этого водителя, то передавайте "привет"!

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