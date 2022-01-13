Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж специально для "Телеграфа" объяснил, что происходит в отношениях между Западом и Россией.

В четверг, 13 января, заседанием Постоянного совета ОБСЕ в Вене завершается неделя переговоров условного коллективного Запада и России по обсуждению так называемых "гарантий безопасности", которые требует РФ.

Ранее состоялись встречи в формате США-РФ в Женеве и Совет НАТО – РФ в Брюсселе.

Стороны определили позиции еще до начала переговоров. Россия прекрасно понимала, что НАТО не будет ограничивать суверенитет ни членов Альянса, ни стран, намеревающихся туда вступить, включая Украину и Грузию.

А потому РФ заняла жесткую позицию. Начала учения в Южном округе, увидев, что Запад не идет на согласование выдвинутых ей условий. Сперва было заявлено 3 тысячи участников, теперь – 10 тысяч, множество военной техники. Такой себе фактор давления перед переговорами и в процессе. Россия вновь показала, что готова продолжать использовать военный фактор как давление. Но если ранее это срабатывало, то сейчас США, ЕС, НАТО поняли – это просто механизм для склонения их к переговорам с Россией. И реагируют более спокойно, не ведясь на шантаж. Демонстрируя готовность к развитию любых сценарий.

Запад видит угрозу. Но понимает, что это не повод идти на уступки РФ. А потому демонстрирует консолидированную позицию, дает более решительные оценки заявлениям и действиям РФ.

Сейчас момент истины для США, ЕС, НАТО. Если они идут на глобальные уступки РФ – это подрыв суверенитета не только тех же Украины и Грузии (которые Россия хочет вернуть в орбиту своего влияния), но и их самих. Подрыв цельности демократических союзов, их системы обороны и безопасности. Сдача не только интересов НАТО, но и принципов партнерских отношений, демократических форматов, а также подталкивание России к дальнейшим агрессивным действиям в отношении соседей и коллективного Запада.

Россия говорит, что Украина ей угрожает. Но это звучит нелепо со стороны государства, имеющего намного больший потенциал, включая ядерное оружие. Абсурд. Тем более, что именно РФ напала в 2014-м на Украину, захватила Крым, активно спонсирует боевиков на Донбассе и сама там присутствует – и военными, и спецслужбами, и вооружением.

Правильные аргументы и месседжи со стороны США и НАТО – давайте говорить фактами. Угроза со стороны Украины – это пропагандистские заявления, а угроза со стороны РФ – свершившаяся реальность.

НАТО дало понять, что в случае военных действий РФ против Украины готово не только ввести критически санкции, но и действовать военным способом – в плане защиты и стран Альянса, и демократий в целом. С одной стороны, это увеличивает градус напряжения. С другой, раз РФ продолжает использовать военную составляющую, то и Запад начинает отвечать подобным образом.

Но политико-дипломатический формат должен быть приоритетным. И мы видим, что так и есть. Надеемся, что серия встреч будет продолжена и приведет к позитивным для цивилизованного мира результатам.

Хорошо то, что диалог начался. Это снимает определенные напряженности. Если контакта нет – это может привести к более жесткой эскалации, даже к войне. А когда идут переговоры, даже при диаметрально противоположных позициях, это правильный путь. Потому что ищут точки соприкосновения. Потому что решают вопрос снятия глобальной напряженности, в том числе в вопросах ядерного оружия, ракет средней и малой дальности, размещения войск в различных регионах, проведения учений.

Лучше переговорный процесс, пусть даже с разными позициями, нежели конфронтация, молчаливое нагнетание ситуации и непонятные действия сторон.

Потому эти переговоры нельзя считать провальными. Они позиционные, не имеющие пока эффективного результата, но снимающие напряжение, обозначающие позиции сторон и возможности для дальнейшего диалога.

Сейчас основной упор делается на дипломатические каналы, на оперативные каналы (переговоры на уровне рабочих групп, спецслужб, Минобороны). Именно там будет формироваться консенсус. Возможно, неофициально будет учтена позиции РФ о непринятии вступления Украины в НАТО. Но в ракурсе, к примеру, не вступления в течение ближайших 5-10 лет. Объективно мы и так раньше вряд ли сможем стать членом Альянса. А спустя это время раскладка в мировом формате может измениться. И если хотим, чтобы изменилась в нашу пользу, Украине следует использовать время для эффективного укрепления внутренней составляющей – оборонной, экономической, социальной. Максимально консолидировать общество, чтобы РФ не смогла дестабилизировать Украину. А она это делала и намерена делать, о чем недавно напомнила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Недавние события в Казахстане показали, как срабатывает ситуация с тем же повышением цен. Когда из-за экономической составляющей взорвались все накопившиеся проблемы внутри страны.

Так и в Украине могут быть разные детонаторы, способные привести к массовым волнениям. Важно упредить условия, которые ведут к таким протестам. И это ответственность президента и правительства Украины.