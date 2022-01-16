Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко эксклюзивно для "Телеграфа" высказался об идее главы Офиса президента провести трехсторонний саммит

Выступая на онлайн-встрече, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council (модерировал ее директор Евразийского центра при Атлантическом совете, бывший Посол США в Украине Джон Хербст), глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сделал громкое заявление.

По его словам, Украина выступила с предложением провести трехстороннюю встречу, возможно, виртуальную, между президентами США – Джо Байденом, Украины – Владимиром Зеленским и РФ – Владимиром Путиным.

Мол, это может быть одной из потенциальных платформ, "которая способна стать фундаментом для определенных соглашений по прекращению войны в Донбассе".

С моей точки зрения, украинская власть продуцирует информационный шум, заранее зная реакцию российской стороны.

Путин готов обсуждать Украину с Байденом. При некоторых обстоятельствах (при условии хотя бы частичного выполнения Украиной Минских договоренностей) Путин будет готов встретиться с Зеленским. Но представить себе встречу лидеров двух государств-гегемонов и участие в этой встрече лидера государства с сомнительной субъектностью – это нонсенс. Это то же самое, как если бы Путин предложил бы встречу с Байденом, в которой принял бы участие сирийский лидер Башар Асад или венесуэльский – Николас Мадуро.

Поэтому считаю, что предложение Зеленского (точнее – главы Офиса президента Ермака) провести саммит "на троих" стоит оценивать как дипломатический анекдот и не более.