Главная цель Офиса президента – не Медведчук или Порошенко, а Ахметов.

Политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга высказал "Телеграфу" мнение о происходящем вокруг возвращения Петра Порошенко в Украину

Пятый президент вернулся в Украину, откуда спешно отбыл в декабре после того, как ему попытались вручить подозрение в госизмене.

Вся эта ситуация, как по мне, лишь мобилизовала актив, электоральное ядро Порошенко. Это для них и для него – позитив.

Негатив для того же Порошенко, что он растоптал свой имидж сильного, уверенного в своей правоте человека. Образ гетмана он на себя натянул. Но соответствовать ему не смог. Когда человек испугался повестки в суд (им же якобы отреформированный), испугался следователей Государственного бюро расследований (им же созданного), когда он с русским матом удрал на машине и впрыгнул в первый же попутный самолет – это никак не клеится с образом "сильного гетмана". Соответственно, Порошенко утратил в рейтинге – и в среде неопределившихся, и в среде колеблющихся, но поддерживавших его. Это однозначный удар.

Шоу с возвращением тоже перемудрил. И, думаю, потеряет имиджево. Возвращение сильного политика не может быть связано с концертами-митингами-перфомансами. Которые намечали то в Борисполе, то в Жулянах, то во Львове и так далее.

Так сильные не возвращаются. Так делает только перепуганный заяц, путающий следы. Если ты идешь на бой – иди ровно, твердой поступью. А если петляешь, ты явно не сильный человек. Так что Порошенко или его политтехнологи сами наносят удар по образу, который ранее создавали.

Что касается самого подозрения Порошенко – тут Зеленский просто исполняет, хоть и с заметным опозданием, свои же предвыборные обязательства. Нужно помнить, что огромная часть людей голосовали в 2019 году не столько за Зеленского, сколько против Порошенко. Соответственно, теперь действующий президент удовлетворяет те электоральные ожидания, которые были, когда он еще являлся кандидатом на этот пост.

В негативе для Зеленского то, что он во многом сам стал похож на Порошенко, продолжателем его политики. И это – долгоиграющий минус.

Но самый интересный момент в создавшейся ситуации, что в результате всех этих судебных процессов больше всего пострадают не Медведчук (уже отправленный под домашний арест) и Порошенко (которого туда могут отправить), а Ахметов. Уголь из ОРДЛО перевозился явно не в карманах Порошенко. Кто-то его должен был возить, принимать, сжигать, вырабатывать электроэнергию и так далее. Скорее всего, опять всплывет схема Роттердам+, расследование по которой никак не могут довести до ума.

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И с финансовой точки зрения, а возможно и не только (не исключаю введения санкций) – пострадает именно Ахметов. Третий в треугольнике, составляющими которого являются также Медведчук и Порошенко.

Под тот же домашний арест Ахметова отправят вряд ли. Цель Банковой – уменьшить его влияния на политику; показать, откуда взяли миллиарды, которые он заработал во время кризиса; назвать его олигархом и лишить медийной составляющей.

Главная цель Офиса президента – не Медведчук или Порошенко, а Ахметов.

Цепочка простая. Сперва выводят из игры Медведчука (к которому в свое время обратились президент и глава СБУ с просьбой посодействовать в разрешении энергетического кризиса в стране). Потом добираются до Порошенко, без ведома которого этого не произошло бы. А конечная цель – лишение влияния Ахметова. Который говорил, что договорится с любой властью. Но, похоже, пришла власть, с которой он не сумел договориться.

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