Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал "Телеграфу" мнение об эвакуации дипломатов США и Великобритании из Киева, а также о подготовке к возможной войне

На фоне возрастающей угрозы российского вторжения, США отправили в Украину очередную партию летального вооружения.

В то же время, Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд госслужащих Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.

Аналогичным образом поступает Великобритания. Соответствующие рекомендации своим гражданам дали Австралия, Япония.

Проведение подобных действий посольствами США, Великобритании и так далее говорит о том, что ситуация усугубляется. Потому приходится идти на превентивные меры в соответствии с имеющимися планами. Эти страны имеют серьезный опыт пребывания в разных государствах, где имеют место конфликты, войны и так далее. И этот опыт показывает, что лучше упредить ситуацию, чем потом преодолевать те или иные сложности.

Сработали соответствующим образом разведки в этих государствах. Плюс – они взаимно обмениваются информацией. И, исходя из действий противника, предпринимают свои – по сохранению жизней и безопасности своих граждан. Одно из таких мы сейчас наблюдаем. К сожалению, это является отражением того обстоятельства, что ситуация усугубляется.

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Так или этак все хотят знать – будет ли завтра война. Но надо не заниматься пророчествами, а подходить прагматично. И если открытое вторжение случится – надо быть готовым.

Украинская власть должна анализировать, оценивать ситуацию, которая пребывает в постоянном движении. Предпринимать меры по повышению военного потенциала нашего государства. Мы видим, что союзники нам помогают вооружением, ускоряя его поставки в Украину.

Мы могли бы его сами производить. Но ведь надо наладить не только производство, но и освоение тех или иных видов вооружения. В том числе нового зарубежного (противотанковые средства, ПЗРК), что сейчас происходит.

На мой взгляд, надо просить союзников поставлять в Украину такие виды вооружения, которые требуют мало времени на освоение. И которые можно производить в больших количествах.

В концепции, стратегии, доктрине следует переходить к осуществлению не только обороны с помощью вооруженных сил и силовых структур, а строить оборону народную. Что и прописано в законе об основах национального сопротивления. Это и территориальная оборона, и движение сопротивления, и соответствующая подготовка. С 1 января началось финансирование по этим направлениям. И людям, которые поступают в эти структуры, необходимо оружие.

Старый принцип войны заключается в следующем: армия, которая имеет эффективное современное вооружение, может быть не столь многочисленной, как армия, таким вооружением не обладающая. Но в случае с РФ мы имеем многочисленную армию, оснащенную современным вооружением. То есть, у страны-агрессора – серьезный военный потенциал.

В случае с Украиной, где лишь до 20% современного вооружения (по разным видам и родам войск), нам приходится делать ставку на большее количество военнослужащих с устаревшими видами вооружений. Но оно в определенной степени модернизировано, приведено в боеготовность.

Поскольку масштабы увеличены до народного сопротивления и обороны, нужно больше хотя бы такого вооружения, которое есть у нас (и оно поставляется), и которое (схожее) нам предоставляют союзники.

Получи мы сейчас зенитный ракетный комплекс "Patriot" PAC-3 (а такое вооружение, безусловно, стратегически важно для нас), нам потребуется время на освоение. А его может и не быть, исходя из ситуации, которая складывается…

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