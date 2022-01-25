Журналистка Татьяна Даниленко о реакции российского социума на риск атаки на Украину.

Борис Джонсон утверждает, что российский план молниеносного нападения на Украину, который предусматривает среди прочего уничтожение Киева, всем давно известен — атака возможна в ближайшие 10 дней.

Москва демонстративно ничего не опровергает.

Забуханному российскому обществу безразлично. Даже российская оппозиция, которая обожает тусить здесь, сидит на заднице ровно: никаких антивоенных пикетов, призывов к власти, обращений интеллигенции — хотя бы чего-то, чтобы потом не было стыдно.

Молчит их Нобелевский лауреат премии мира. Молчит всемирно известный режиссер Сокуров, молчит киевлянин Роднянский. Познеры всякие.

Товарищи-гуманисты в РФ, которым всегда болят общечеловеческие ценности по всей планете, не считают чем-то стоящим намерения их е**нутого государства стереть с лица земли трехмиллионный город в центре Европы. Они выше этого. Еще ничего неясно, ну и начальству виднее: может это киевская власть хочет бомбить их ядерный мордор, а не наоборот.

Подлые хитроумные трусы. До какого дна опустились. Хуже нацистской Германии. Те хоть могли сказать, что не знали.