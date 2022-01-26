Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега оценил вероятность нападения России на Украину.

Тревоги в моем ФБ стало слишком много. Часть из вас даже пишет и спрашивает, нужно ли бояться, вывозить детей, покупать оружие и тому подобное.

Для начала расскажу историю:

Во время войны у нас сложились очень теплые отношения с Романом Костенко. Я продолжаю считать его одним из самых профессиональных военных, с которыми меня свела эта война. Во времена, когда он был спецназовцем, то выполнял очень разные задачи. Не уверен, что я могу их раскрывать, но риск для жизни и сложность там стабильно были максимальными. Когда ты живешь в постоянном стрессе и угрозе своего физического уничтожения, то есть очень большой соблазн забить на "завтра" и жить одним днем. Думаю это одна из причин, почему многие ребята возвращаются с фронта и потом оставляют все свои выплаты стоматологам, чтобы те починили остатки их зубов. Ибо зачем ставить пломбы и делать гигиену, когда ежесекундно можешь умереть? И пофигу, что стресс и армейское питание – это повод заботиться о собственных зубах вдвое чаще, а не наоборот.

Так вот, что мне всегда нравилось в Роме – это то, что он кроме профессиональной подготовки и тренировок читал, занимался спортом, учил английский, развивался как мог и, конечно, следил за здоровьем и зубами в частности. Он не дал угрозе отнять у себя завтрашний день. Сейчас он стал депутатом. Думаю, что это не последняя ступенька в его карьере. Зубы здоровы. Книги по-прежнему читает. Языки учит тоже.

Если вернуться в страну, то на самом деле на нас напали 8 лет назад и война никуда не делась. Мы в этом похожи на Израиль, которому суждено было воевать всю свою недолгую историю. У нас будет война, всегда будет угроза, всегда будут танки на границе и это или следующее х**ло, подражая урокам Ким Ир Сена, будет махать нам своей новой плохо окрашенной ракетой. Пока они не развалятся, у нас будет война. А когда развалятся – будут войны поменьше. Всегда. Они зомбированы на поколение вперед и все. Точка. Оставьте свои иллюзии о мире. Даже когда мы вернем Крым и Донбасс, спокойно не будет. Ваши дети и внуки будут расти и строить страну, которая каждый день должна доказывать свое право на существование.

Могут ли они напасть сейчас? Могут. И уже напали кибернетически и информационно, уже расшатывают общество и экономику.

Ударят ли они ракетами и танками? Теоретически да. Но я не представляю, как они планируют оккупировать большие города, в стране с сотнями тысяч ветеранов. Они со всеми своими ракетами и самолетами полгода ничего не могли сделать с Алеппо, в котором им противостояло всего несколько тысяч человек и горстка техники, находившихся в полном окружении. Маленькие победоносные войны в России исторически выходят эдакие. И я не думаю, что жителям крупных украинских городов следует сильно беспокоиться о собственных жизни. А карту бомбоубежищ стоило посмотреть еще в 2014-м. В том же Израиле каждый знает куда бежать в случае чего.

Часть друзей и знакомых принялась покупать оружие и искать себе место на случай боевых действий. Здесь я вам такое скажу, никто не знает не только будут ли эти действия, но и какими они будут. Поэтому, пока не пытайтесь угадать, что будет дальше. Не угадаете. Толку от этого как от текстов о выживании во время войны в твоем городе, написанных во время Балканских войн. Я их читал с испуга весной 2014-го. Лучше бы больше времени потратил на зарабатывание денег. Если у вас есть искреннее желание встречать врага с оружием в руках – то напомню, что в Украине как раз начинается формирование территориальной обороны. Запишитесь туда. В случае же если нападут до того, как оно будет работоспособным – у нас уже и так есть хороший опыт формирования добровольческих подразделений. Не беспокойтесь – и для всех станет места. И обеспечение будет лучше, чем в 2014. Не пропадем. Мы уже проходили. А сейчас достаточно записаться в ТРО и просто пообещать себе, что вы не будете прятаться за отмазками, если время придет. А способ найдется. Не беспокойтесь.

Относительно вероятностей. Я сейчас думаю, что в полный рост не нападет. По шантажирует Запад, побрякает и свалит в берлогу. Ибо, как говорит народная мудрость, границы России заканчиваются там, где могут дать сапогами по грязному хлебальнику Вот и все.

Потому я и продолжаю жить следующий этап своей жизни. Ехать свою кругосветку. Открывать мир себе и другим. Развиваться, восстанавливать здоровье и смотреть в будущее. Ибо если я дам его у себя отнять этим стрессам и тревогам — это значит что враг победил. А я очень не люблю проигрывать. Собственно, потому и выбрал для поста именно это фото. Хрен им, а не будущее. У нас оно есть и будет, в отличие от них.

И мы должны за это поблагодарить наших военных, дипломатов, и каждому, кто хоть раз за время войны брал в руки оружие или помогал армии другим способом. Это ваша заслуга, что мы есть сейчас. В 2014 мы могли потерять все. Тот поезд для России уже ушел. Благодаря вам у нас всех есть будущее.

Отдельная благодарность министерствам Обороны, Иностранных Дела, Генеральному Штабу и нашей диаспоре. Беспрецедентный объем международной помощи и поддержки – это ваша заслуга. Лупайте эту скалу и дальше. Приятно чувствовать, что мы с этой ситуацией работаем не одни.

P.S. Ну а в случае, если мои прогнозы не оправдаются – не переживайте, я найду способ быстро вернуться и найти свое место в системе национальной безопасности и обороны. Там и встретимся. Буду рад снова увидеть многих знакомых и светлых людей. Хотя думаю, что встретимся мы традиционно на Марше в День Независимости, а не на войне.

А пока буду жить свою жизнь и воплощать свои мечты. Того же желаю и вам.