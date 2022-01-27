Украинский журналист, публицист и филолог-литературовед Павел Казарин о возможности мира между Украиной и Россией.

Мир с Россией невозможен. Хотя многие на это надеются.

На это надеются в Европе, которая отчаянно стремится вернуться в 2013 год. В котором не нужно забивать голову санкциями, Крымом, Донбассом и спорами о Nord Stream. В котором не нужно тратиться на армию и сбрасываться деньгами на НАТО.

На это надеются в Украине. Те, кто не желает менять бизнес-цепочки. Те, кто ездит в Россию на гастроли. Те, кто оправдывает интересы кошелька риторикой "борьбы за мир".

На это надеются все, кому Россия платила официально или из-под пола. Те, кто убеждал себя, что ценности и ценники должны совпадать. Те, кто мечтает о возвращении в зону комфорта. Безнадежно канувшую в небытие в 2014-ом.

Только есть одна проблема. А почему все думают, что мира хочет сама Россия?

Каждый политик рано или поздно становится заложником своих взглядов. Каждый политик рано или поздно начинает измерять реальность по себе. Выборы – это способ ротации власти, в результате которой рычаги получают чувствующие "zeitgeist". Тот же "дух времени" и повестка дня текущих суток. Изменяемость власти гарантирует сознание власти.

Любая страна, в которой происходит ротация элит, рокирована на перемены. Потому что меняются настроения, надежды и запросы. Мы наглядно наблюдаем это в Украине, где для многих людей вопросы благосостояния застают вопрос суверенитета. Но в том-то и дело, что в самой России ничего не изменилось. Потому что ротации власти в этой стране нет и в обозримом будущем не будет.

Владимир Путин находится в Кремле более двадцати лет. Он привык, что вокруг меняются правительства, режимы и архитектуры, а он остается. Общественные настроения не определяют его взгляды просто потому, что он живет в своей собственной реальности. Которая может не иметь ничего общего с действительностью русского обывателя.

Да, свой первый термин он начинал с разговоров о единой Европе от Лиссабона до Владивостока. Но в его анамнезе – Революция роз в Грузии и первый Майдан в Украине, мюнхенская речь и подавление Болотной площади. Он – заложник своей картины мира. В которой Запад последовательно сражается против России, забирает у нее "зоны влияния" и отказывается видеть в Москве столицу империи. В его сознании именно Запад начал эту войну: развалил СССР, отобрал страны Балтии, отколол Грузию и Украину. А сам Владимир Путин в своем воображении только "восстанавливает равновесие", "наносит ответный удар" и "дает сдачи".

Какой смысл ему стремиться к окончанию войны, если любой компромисс для него – поражение? Каков смысл возвращаться в ситуацию мира, если в ней нет места для его мечты?

Российская политика обречена на неизменность, пока российский президент остается неизменным. Для которого вся новейшая история – это одна продолжительная шахматная партия. В которой он восстанавливает империю, защищается от Запада и вписывает себя в учебники истории.

Во всех других странах экономика может определять политику, а настроения людей – политическую риторику. Но эта формула не работает в России. Потому что здесь все точно наоборот. И та же российская экономика – всего лишь копилка для реализации мечты одного человека.

Украинская политика может измениться – вместе с новым президентом и новым парламентом. Может измениться Европа – если ее избиратель решит, что угроза Москвы преувеличена. Но у нас нет никаких оснований полагать, что изменится Россия.

Потому что при власти в РФ останутся те же люди. Верящие в "план Даллеса" и цитирующие фальшивки. Которые разводятся о ядерных ударах и срежиссированности любого протеста. Привыкшие называть силу – слабостью, черное – белым, а неизбежное – поправимым.

Зачем им требоваться возвращение в 2013-й, если их родовая травма – это 1991-й?