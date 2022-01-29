Укр

Украина только сейчас имеет шанс стать взрослым государством. И решение принимать нам, а не Байдену или Путину - Юрий Романенко

Автор
Юрий Романенко Юрий Романенко
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Минские соглашения Новость обновлена 29 января 2022, 12:30
Минские соглашения

Блогер, эксперт-политолог и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что если мы прокатим Минск-2, то это будет наше первое взрослое решение за 30 лет

Я вчера после эфира депутатам в гримерке сказал одну простую вещь. Украина только сейчас имеет шанс стать взрослым государством, а украинцы состоявшейся нацией, когда мы будем определяться по Минску-2.

И не какой-то там Путин, не какой-то там Байден, а каждый конкретно, с*ка, депутат, который будет нажимать на зеленую кнопку должен понимать, что он своей рученкой развяжет еще большую войну, замажет свои руки кровью десятков, сотен тысяч людей, принесет страдания миллионам. И это будет его персональная ответственность, и его, и его род будут проклинать десятки миллионов людей в следующие десятилетия.

Момент голосования по Минску-2 покажет за 30 лет Украина повзрослела или осталась де*илковатым переростком, который ссыт под себя от крика воспитателя.

Если мы прокатим Минск-2, то это будет наше первое взрослое решение за 30 лет. Да, за него возможно придется нести лишения, нам обрежут газ или создадут какие-то другие проблемы. У нас может уменьшиться благосостояние и будут другие беды. Однако, это будет наше решение, которое нам нужно принять вопреки обстоятельствам, давлению наших "партнеров", России. Но мы будем потом пенять только сами на себя, а не оправдывать свое жалкое состояние, что нам это все навязали. Ведь, если нам навяжут Минск-2, то дальше будет очередной плач Ярославны о том, як "ми все про**али".

Поэтому у нас есть несколько месяцев для того, чтобы четко и внятно объяснить Зеленскому, Ермаку, депутатам Верховной Рады, чем для них персонально, не для Байдена-Путина, а для них персонально чревато позитивное голосование по имплементации Минска-2.

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Теги:
#Украина #Путин #Депутат #Джо Байден #Минск 2
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