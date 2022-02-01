Экс-замглавы МинВОТ, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука оценил последние высказывания секретаря СНБО Данилова для "Телеграфа"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию Assosiated Press заявил, что Минские соглашения нуждаются в пересмотре, так как могут разрушить Украину.

С моей точки зрения, подобные заявления говорят об абсолютной некомпетентности тех людей, которые сейчас руководят нашим государством. И это касается не только Данилова, но и президента Зеленского, и ряда депутатов, которые подхватывают тезис "Украина не может выполнить Минских соглашений, поэтому из них надо выходить".

Тогда как справедливо было бы это утверждение с важным дополнением – "Украина не может выполнить Минских соглашений в трактовке Российской Федерации". Но огульно отвергать исключительно политический документ, как по мне, абсолютно близоруко.

Почему украинская власть не разработает свое видение, свою трактовку политических пунктов, которые содержаться в Минских договоренностях? Почему она не навязывает свою повестку дня?

В ситуации с Минскими соглашениями украинская власть должна переходить от обороны к наступлению.

Ну, например, если вас раздражает вопрос о так называемой "народной милиции", которая будет действовать на территории ОРДЛО, то разработайте законопроект, где пропишите, что такая милиция может действовать в составе двух человек, которые никогда прежде не брали оружия. Обозначьте, что функция этих двух безоружных "милиционеров" – наблюдение за бабушками, которые торгуют семечками на базаре.

Формально – мы выполняем договоренности. Так и надо – по всем пунктам. Навязывать свою трактовку, свою позицию, свое прочтение, свое видение.

В момент, когда (не секрет) подавляющее число наших союзников делают акцент на том, что альтернативы Минским договоренностям нет, что их надо выполнять – нам надо поддерживать эти тезисы. Пользоваться моментом. Возглавить процесс.

А вместо этого нынешняя украинская власть всё двигает в диаметрально противоположном направлении. Еще и помогая агрессору.

Вчера на Совбезе ООН, где обсуждалась российская угроза, представитель РФ Небензя акцентировал, что 17 февраля Россия будет проводить заседание, посвященное тому, как Украина выполняет Минские соглашения.

Показательным, с моей точки зрения, является и такой момент. Когда русские коммунисты попытались внести на рассмотрение Госдумы законопроект о признании так называемых "молодых донбасских республик", в тот же день рупоры Кремля их жестко одернули. Мол, идея хорошая, но не своевременная, потому что это приведет к выходу РФ в одностороннем порядке из Минских договоренностей – и обернется для нее крайне негативным последствиями.

А наши бронелобые – ура, вперед, долой Минские соглашения!