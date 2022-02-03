Если отвечать на вопрос кратко, то мужчина не ухаживает потому, что это не ваш мужчина.

Морена, напишите, пожалуйста, почему современные мужчины на втором — на третьем свидании зовут к себе домой? И не хотят ухаживать…

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Прежде всего, стоит заметить, что не все мужчины разом взяли да и отказались от ухаживаний. Буквально вчера читала сетевой дневник какого-то джентльмена, который только через полтора месяца ежедневного выгуливания дамы получил свой первый поцелуй. Не знаю, был ли хоть какой-то смысл ему врать в сети, но и в реальной жизни, в рассказах подруг, например, я встречаюсь с тем, что ухаживают за женщинами до сих пор. Иногда очень долго, красиво и обстоятельно.

Другое дело, что ухаживают, конечно, не все. Нельзя не замечать, что от общей группы мужчин действительно откололась группа протестующих в полосатых купальниках. Вы легко их узнаете, у них в руках будут плакаты вроде: "Никаких больше медовиков за мой счет" или "Пусть сама платит за свой кофе".

Кто же они, эти скупые рыцари нашего времени? И почему они против того чудесного романтичного периода отношений, который в идеале должен быть приятен обоим? Я выделила для себя три основные группы таких мужчин.

- Мужчины-калькуляторы

Как-то раз я смотрела интервью с одной иностранкой, ее спросили, что она думает о мужчинах. И девушка отметила такую деталь – многие мужчины умеют очень красиво и ярко ухаживать, однако после определенного времени, проведенного вместе, считают, что женщина уже завоевана. И теперь ее очередь вкладывать в отношения. Я, кстати, соглашусь с этим наблюдением – часто красивое и дорогое ухаживание мужчиной воспринимается как своего рода вложение в будущее. Раньше – в семью. Ну или просто в отношения, в которых вокруг тебя будут прыгать.

Но проблема в том, что женщин, желающих прыгать лет двадцать-тридцать в благодарность за подаренные когда-то розы и ужин в кафе "Золотой ключик" становится все меньше. Если отношения не устраивают женщину, они прекращаются. Иначе, почему вы думаете последние годы такой вой стоит на болотах, что женщины измельчали?

Отсюда все эти рассуждения: мол, зачем я буду вкладываться в то, что мне не принадлежит… Мы все их слышали, и не раз. Да, такие мужчины прикинули палец к носу, и ухаживают теперь очень экономно. Некоторые вообще не ухаживают, и слава богу! –встречаться с таким калькулятором никому не пожелаешь.

- Мужчины-ленивцы

Сейчас я, может быть, буду циничной, но есть такие мужчины, у которых все ухаживание вертится вокруг одного. Получения доступа к телу. От стремления очаровать, покорить, закружить и влюбить там ничего нет. И никогда не будет. Такие мужчины раньше вынуждены были имитировать ухаживания, влюбленность, или сидеть без сладкого. И этот суррогат они раньше втюхивали женщинам, портя им нервную систему.

Сейчас такие мужчины сидят на специальных сайтах с фотографиями молодой Памелы Андерсон, заказывают пиццу с доставкой на дом и в женском внимании не нуждаются. Мы тоже в их внимании не нуждаемся, отметим в скобках.

- Бомбардировщики личек

Кстати, есть еще один подвид мужчин, которые не то, что на втором свидании зовут к себе, а вообще безо всякого свидания. Еще до того, как отослать друг другу фотографии или написать "здравствуйте". Иногда они даже не трут пальцы о клавиатуру, а составляют специальный скрипт, и вуаля.

Разговаривала с одним мужчиной, он пользуется такой программой. КПД получает 1:4000, зато не нужно никаких моральных, физических и материальных затрат. Ты отдыхаешь, а программа работает. Вкалывают роботы, а не человек. Зачем им ухаживать, не нужно. Но и слава богу, пусть эти роботизированные граждане, ведущие в экселе табличку своих любовных побед, не загораживают хороших парней! Тем более что период ухаживания – он для обоих приятный и волнительный. Если, конечно, люди влюблены.

Но это все в целом. Тенденции так сказать. А если отвечать на вопрос кратко, то мужчина не ухаживает потому, что это не ваш мужчина. Никаких других ответов на этот вопрос у меня нет.