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Отставить панику: 5 шагов, чтобы справиться с тревожностью - Софья Пхаладзе

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Софья Пхаладзе Софья Пхаладзе
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Психолог рассказала, как справиться с приступами тревожности
Психолог рассказала, как справиться с приступами тревожности

Добавьте любым способом себе новые приятные эмоции.

Не про политику. А про то, как психологически себя уравновесить и при любых обстоятельствах беречь свои нервы.

Что делать, если я: тревожусь, боюсь, паникую:

𝟭. Любой страх, который появился в ваших мыслях — нужно прожить в своих фантазиях, буквально 10-15 минут, не отгоняя его, иначе он будет систематически появляться, разгоняя тревогу все ярче (схема проработки страхов закреплена у меня в актуальных stories). Дайте ему выход, проживая все эмоции и переживания в своей фантазии (лучше 15 минут, чем растянуть его, позволяя вами управлять).

𝟮. Наш суетливый и беспокойный мозг успокаивается, когда есть понимания, ответы на вопросы и план, поэтому спокойно и логично продумайте конкретный план на все случаи (ваша задача так направить логику, чтобы в конце любого плана было все прекрасно, а может и лучше, чем есть сейчас для вас).

𝟯. Будьте структурными, не уходя в апатию, отчаянье, не давая пространства мыслям по типу: "ну, в этой ситуации теперь я не могу….как раньше". То есть лучше, чтобы в жизни оставалась прежняя структура: режим, распорядок дня, спорт, питание. Так вы оставляете власть за конструктивными мыслями и состояниями, которые развивают, иначе дадите пространство деструктиву.

*Если раньше структуры не было — сейчас идеальное время начать ее внедрять.

𝟰. Добавьте любым способом себе новые приятные эмоции: хобби, увлечение, изучение нового или просто релакс. Таким образом вы поддержите так называемые "гормоны счастья".

𝟱. Ну и конечно же, окружите себя информационно позитивом (приятные разговоры, хорошие фильмы, позитивно настроенное окружение). Это не означает, что нужно быть в неведении и не следить за происходящим — оставьте больше пространства в своей жизни позитиву.

После того как вы проживете страх и продумаете план, важно поддерживать свои "конструктивные" состояния. Помните, те мысли и состояния, которым вы даёте место, на которые обращён ваш фокус внимания, будут преумножаться. Поэтому давайте будем осознанными, беречь своё психологическое состояние и окружающих.

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