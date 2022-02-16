Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич специально для Телеграфа проанализировал выступление президента США Джо Байдена.

Президент США Джо Байден выступил вечером 15 февраля с обращением касательно угрозы нового вторжения России в Украину. Ключевой смысл обращения – Байден играет на теме российско-украинской войны на внутренний – американский – рынок.

Фактически это начало активной фазы агитационной кампании по промежуточным выборам 2022 года. Напомню, что выборы в Конгресс состоятся 8 ноября, в середине срока полномочий президента Байдена.

Пока, по социологии, после провального для американской администрации афганского кейса – демократы теряют и Сенат, и Палату представителей. Для нейтрализации угроз решено использовать один из способов – клин клинком вышибают. Соответственно, американская пресса говорит об угрозе большой войны, а Байден выступает так большой спаситель мира. И выступление американского президента вполне укладывается именно в такую канву.

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Он говорил о ценности защиты демократии, о предотвращении большой войны, о жесткой позиции США. Но всё это нацелено именно на внутренний рынок.

В качестве последствий для США от начала войны и введения санкций против РФ – Байден говорит о росте цен на бензин для американцев. Ведь с точки зрения баланса нефтяного рынка – США сегодня являются экспортером этих продуктов. Но необходим мостик к своим гражданам, пояснения в стиле, что демократия стоит того, чтобы… И так далее.

Второй посыл – снова-таки к гражданам США. Что американское правительство будет защищать каждого своего гражданина. Этот пассаж с точки зрения Украины выглядит несколько комично. Происходит эвакуация посольства США из Киева ближе к польской границе (во Львов), а после этого Байден заявляет, что Россия не должна нападать на Украину, так как американские граждане тогда тоже могут пострадать. Получается, что в Киеве американских граждан уже нет? Или быть не должно?

Третий посыл – касательно стран НАТО. Что США продолжают активную политику, увеличивают присутствие. Но это снова-таки – не об Украине, а о странах НАТО. Попытка перебить тезис о пассивности и безынициативности администрации Байдена. То есть, он демонстрирует, что "если надо – мы можем…"

А что с точки зрения реальных посылов касательно Украины?

Сказал ли Байден, что США будут защищать Украину – или помогать защищаться?

Он сказал лишь, что украинцам будут поставлять оружие. И обещал защиту от возможной агрессии странам НАТО. Но Украина не является членом Альянса. И если Байден говорит о российско-украинской войне – при чем тут государства НАТО?

А что он пообещал, если всё же начнется российская агрессия?

Что будет усилено американское присутствие в Европе, а страны НАТО будут проводить учения. Чем, например, учения на германо-польской границе помогут Украине?

Ну, а пассаж о "Северном потоке-2" повторяется из уст различных спикеров: представителей американской администрации, ЕС, НАТО. Теперь выступил и Байден. Что в случае, если РФ нападет на Украину, "Северный поток-2" не заработает. А если РФ не нападает?

И тут я хочу вспомнить предыдущие тезисы, что "Северный поток-2" является угрозой, что это – энергетическое оружие России. Вспомнить приоритетность этого вопроса для украинского правительства.

То есть, Байден в очередной раз подтвердил наличие консенсуса между США и Германией насчет запуска этого газопровода. То, во что упорно не хотела и не хочет верить значительная часть украинских политиков.

В заявлениях о санкциях против РФ конкретики, по большому счету, не было. Только насчет финансового рынка и суверенного долга РФ, которые якобы попадут под санкции. Но тут я настойчиво советую посмотреть статистику касательно суверенного долга РФ. И вы поймете, насколько такие "угрозы" чувствительны для россиян.

Резюмируя – Байден хорошо сработал на внутреннюю аудиторию. На часть внешней аудитории – государства НАТО, государства Трехморья.

А Украине лишь пообещали помогать вооружением. Основной же посыл Украине от Байдена укладывается в знаменитую фразу Медведева – "денег нет, но вы держитесь".