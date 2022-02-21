О том, какой единственный выход после Совбеза РФ по признанию "ДНР-ЛНР" остался у путинского окружения, пишет экс-заместитель генгпрокурора Давид Сакварелидзе

Выступление Нарышкина не случайное. Это все же очевидный сигнал, что не все в его окружении думают одинаково. Все таки глава СВР а не кто-нибудь другой.

В отличии от ВВП, кто собрался умирать в Кремле, то у них надежда прожить старость на Лазурке, под Комо, Альпах или в тосканских виноградниках спокойно тратя деньги на счетах западных банков.

Кому бы он ни смог навредить, Путин однозначно это уверенно уходящее ко дну судно. Царь империи зла наездом на Нарышкина четко дал понять, что всех за собой потянет! И никто никуда не денется.

Пора российским элитам самим "решать" эту уже глобальную для спокойствия мира и себя проблему. По-другому у них не останется не единого шанса на спасение.