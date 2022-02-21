Укр

Путин дал понять элитам РФ, что потянет за собой всех. Эту проблему им надо "решать" - Давид Сакварелидзе

Автор
Давид Сакварелидзе Давид Сакварелидзе
Дата публикации
Читати українською
Автор
182
Путин дал понять элитам РФ, что потянет за собой всех. Эту проблему им надо "решать" Новость обновлена 21 февраля 2022, 19:25

О том, какой единственный выход после Совбеза РФ по признанию "ДНР-ЛНР" остался у путинского окружения, пишет экс-заместитель генгпрокурора Давид Сакварелидзе

Выступление Нарышкина не случайное. Это все же очевидный сигнал, что не все в его окружении думают одинаково. Все таки глава СВР а не кто-нибудь другой.

В отличии от ВВП, кто собрался умирать в Кремле, то у них надежда прожить старость на Лазурке, под Комо, Альпах или в тосканских виноградниках спокойно тратя деньги на счетах западных банков.

Кому бы он ни смог навредить, Путин однозначно это уверенно уходящее ко дну судно. Царь империи зла наездом на Нарышкина четко дал понять, что всех за собой потянет! И никто никуда не денется.

Пора российским элитам самим "решать" эту уже глобальную для спокойствия мира и себя проблему. По-другому у них не останется не единого шанса на спасение.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Кремль #Россия #Владимир Путин
Владимир Путин
Новости России
Путин сказал Макрону и Шольцу, признает ли он "ДНР-ЛНР"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин сказал Макрону и Шольцу, признает ли он "ДНР-ЛНР"
Дата публикации
Категория
Полиция у дома Медведчука
Дом Медведчука в Киеве окружила полиция — СМИ
Дата публикации
Категория
На Донбассе участились обстрелы
Из-за обстрелов боевиков люди сидят без света и воды, но в фейки РФ – не верят: что происходит на линии столкновения (фото)
Дата публикации
Категория
Совет безопасности ООН
Украина потребовала помощи ООН из-за России: подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Путин намекает, что готов признать ОРДЛО
Россия взяла курс на признание "ЛНР"-"ДНР": главные заявления на Совбезе РФ (обновляется)