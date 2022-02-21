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Миллионы молчат… В России ничего не меняется - каты НКВД и рабы - Алексей Давиденко

Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
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Россия по своей сути ничем не отличается от СССР Новость обновлена 21 февраля 2022, 23:59
Россия по своей сути ничем не отличается от СССР

Украинский бизнесмен Алексей Давиденко размышляет о том, как как-то в СССР, а теперь в современной России народ молча проглатывает творимые властями преступления

А ведь раньше мы удивлялись?

Как такое могло быть, чтобы весь СССР знал и молчал. Чтобы сотни миллионов знали и ничего не сделали?

Как такое могло быть, чтобы не видели, слепо верили и рыдали на похоронах?

Красный террор

Репрессии

Депортации

Голод

Воронки

Тройки

Доносы

Расстрелы

Как же так вообще могло быть?

А вот так.

Вот так как сегодня ни один не вышел на трибуну и не сказал — я против!

Молчали

Боялись

Приспосабливались

Выживали

Когда-то я спросил у дедушки?

- Дедушка, ну как же так. Почему же вы все молчали и поддерживали весь этот ужас?

А он ответил:

- Так мы верили.

Времена меняются, а в этой проклятой стране ничего не меняется.

Сегодня в зале с Путиным сидела та самая тройка НКВД. Только тройка эта за 85 лет превратилась в сотню, а может и в тысячу.

И снова.

Миллионы молчат…

Ничего не меняется - каты НКВД и рабы.

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Теги:
#Россия #СССР #Преступления #Алексей Давиденко
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