Миллионы молчат… В России ничего не меняется - каты НКВД и рабы - Алексей Давиденко
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Украинский бизнесмен Алексей Давиденко размышляет о том, как как-то в СССР, а теперь в современной России народ молча проглатывает творимые властями преступления
А ведь раньше мы удивлялись?
Как такое могло быть, чтобы весь СССР знал и молчал. Чтобы сотни миллионов знали и ничего не сделали?
Как такое могло быть, чтобы не видели, слепо верили и рыдали на похоронах?
Красный террор
Репрессии
Депортации
Голод
Воронки
Тройки
Доносы
Расстрелы
Как же так вообще могло быть?
А вот так.
Вот так как сегодня ни один не вышел на трибуну и не сказал — я против!
Молчали
Боялись
Приспосабливались
Выживали
Когда-то я спросил у дедушки?
- Дедушка, ну как же так. Почему же вы все молчали и поддерживали весь этот ужас?
А он ответил:
- Так мы верили.
Времена меняются, а в этой проклятой стране ничего не меняется.
Сегодня в зале с Путиным сидела та самая тройка НКВД. Только тройка эта за 85 лет превратилась в сотню, а может и в тысячу.
И снова.
Миллионы молчат…
Ничего не меняется - каты НКВД и рабы.
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