Украина должна идти на переговоры с Россией, но – на своих условиях

Идет четвертый день открытой российской агрессии против Украины. Наши союзники давали информацию о возможном вторжении. Но, к сожалению, и наше высшее военно-политическое руководство не уделило этим предупреждениям достаточно внимания, и сами партнеры сделали крайне мало практических действий. Они могли быть помочь мощными средства контроля за ежеминутным передвижением войск. Такие средства есть у США, Великобритании, ряда других государств. Они могли помочь нам создать условный "купол", условное "закрытое небо", что позволило бы заранее технически выявить движение противника, а также быть более готовыми к отпору. Могли. Но не сделали этого…

В итоге 24 февраля ранним утром российскими ракетами были нанесены удары по стратегическим объектам ВСУ, по приграничным постам.

Путин, который, скорее всего, решился на всё в последний момент, наделся, что в Украине воцарится паника, войска побегут, что высшее военно-политическое руководство будет дезорганизовано, что будет "легкая прогулка". Он точно не предполагал такого единства нации в отпоре агрессору. Такого героизма наших военнослужащих, пограничников, нагцвардейцев, добровольцев, полицейских. Никакой поддержки среди населения россияне не нашли, никакого массового бегства не произошло.

И для Путина это явно стало таким же шоком, как для украинцев – проснуться 24 февраля от грохота взрывов. Есть данные, что он якобы уволил начальника генерального штаба России Валерия Герасимова за провал операции в Украине.

Сейчас уж более четко видно, как действует Россия, какие основные цели она избрала для нанесения ударов. Мы успешно отбиваем атаки. В том числе воздушные. Противник несет существенные потери. Практически в каждом населенном пункте территориальная оборона дает бой. Даже женщины забрасывают вражескую технику коктейлями Молотова. А вовсе не цветами, как, наверное, надеялся Путин.

После первых ударов, после первоначального шока от ситуации, мы уже более-менее пришли в себя. Всё указывает на то, что стратегический план РФ о блицкриге и смене власти в Украине насильственным путем – провалился. Генерация всех сил указывает на то, что дальше продвигаться россиянам будет всё сложнее. Тактические успехи у них есть. Крупные города окружены, некоторые населенные пункты захвачены. Но главной цели агрессор не достиг. Меж тем сопротивление увеличивается, как и международное давление на Россию.

Потому Москва уже пытается давить на переговоры, но – на своих условиях. Чтобы мы сдали позиции на каком-то этапе. Им важно показать хоть какие-то успехи, закрепить их дипломатически. К примеру, "республики" в админграницах Донецкой и Луганской областей, воду – в Крым и так далее.

Но сейчас, подчеркиваю, нарастает международное давление на Россию, а в Украину идет всё более мощная поддержка, в том числе вооружением. И мы должны идти на переговоры на своих условиях.

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