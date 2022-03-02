Журналист Михаил Ткач высказался о роли Владимира Зеленского для современной Украины и мира.

Это раньше говорили "как Черчилль" или "нам нужен свой Гавел" или "где наш Мандела". Пройдут годы и независимо от того закончится ли эта война победой Украины или поражением россии в разных странах в трудные времена по всему миру, похоже, будут говорить "наш Зеленский" или "нам надо свой Зеленский" или "где наш Зеленский"

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