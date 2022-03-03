Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко дал новый прогноз на исход войны в Украине

Неделю назад, когда россия открыто вторглась в Украину, я в комментарии "Телеграфу" отмечал, что принципиально важна первая неделя.

И мы ее выстояли. Произошел срыв блицкрига, срыв стратегической наступательной операции в войне, которую рф во главе с путиным, развязала против Украины. Цели ее изложены в варианте капитуляции, который агрессор предлагает Украине. Так называемые "денацификация и демилитаризации", признание квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" в админграницах Донецкой и Луганской областей, признание Крыма российским, внеблоковый статус. Фактически – утрата государственности, утрата суверенитета. В таком ключе путин и ранее выступал, в таком же сейчас нам пытаются навязать переговоры.

Но мы не поддались и не поддадимся.

Агрессор получил жесточайший отпор со стороны Вооруженных Сил Украины и силовых структур, а также со стороны территориальной обороны. И хоть ТРО является составляющей ВСУ, сейчас мы видим, прежде всего, элемент национального сопротивления. Далеко не у всех есть возможность получить вооружение. Но люди делают "коктейли Молотова", строят баррикады, похищают и разбирают вражескую технику. Безоружные украинцы останавливают противника буквально голыми руками. Просто выходя перед его танками, бронетранспортерами. Блокируя их передвижение.

Да, первая неделя сопротивления далась нам тяжело. Но было чрезвычайно важно выстоять именно эту – первую – неделю. Потому что планы врага сломаны, а многие российские военнослужащие – сломлены.

Понимая, что нарушает все международное законодательство, какое только можно, путин сперва еще пытался столь явно не выглядеть вторым Гитлером. Именно поэтому предварительно стояла задача (больше формально, чем по сути) не устраивать тотальные обстрелы мирных населенных пунктов. Не вести себя так, как россияне вели в Чеченских войнах, в Сирии, на Донбассе. Мол, удары будут нанесены только по военным объектам.

Но уже после трех первых суток, когда операция начала проваливаться, а тем более сейчас, когда россияне понесли огромные потери (только личного состава – девять тысяч человек, масса техники), агрессор начал неприкрытый геноцид украинцев. Массированный обстрел Киева, Харькова, Бучи, Мариуполя, Ирпеня и так далее. Для дестабилизации ситуации внутри нашего государства оккупанты просто начали массовое истребление населения. Параллельно прикрываясь гражданскими для осуществления попыток прорыва. Всё абсолютно так, как в свое время обещал путин: российские военные стоят за спинами женщин и детей.

Поскольку неуспешно пошла вся операции, агрессору пришлось окончательно сбросить маску. Ведь чем дольше времени продолжается эта война, тем меньше возможности у путина получить задуманный результат. Тем больнее – последствия. путин это понимает, поэтому – рвет и мечет.

Между тем, в рф стремительно будет дестабилизироваться экономическая, социальная, а там и политическая ситуация. Уровень жизни уже падает, а упадет куда глубже. Войны россияне ведут почти всегда, но либо гибридные (как на востоке Украины, где их как бы нет), либо где-то далеко (как в той же Сирии). Глобально населения это не касалось. А сейчас огромная поддержка Украины со всего мира, выраженная, в том числе, в виде беспрецедентных санкций против россии, ударит по всем гражданам страны-агрессора. И это подталкивает к тому, что российские элиты (не самый ближний круг путина, который он уже замазал во все свои преступления, но – второй, третий круг, разные башни Кремля) могут устроить смуту. путин понимает это – и спешит. Ведь ситуация может усугубиться. И кого тогда ему больше бояться? Украинцев, которые придут за ним? Своего народа, который может восстать? Или какой-то группы элит, которая попробует устранить его от власти методом дворцовых переворотов, столь любимых в Российской Империи, да и в СССР тоже?

Огромная ошибка путина по Украине в том, что он и его окружение неадекватно воспринимали и воспринимают состояние украинского общества. Надеялись, как минимум, на несопротивление (как было в Крыму) или слабое сопротивление (как было поначалу на Донбассе).

Вторая ошибка – недооценка Запада, особенно Европы, которую путин серьезно не воспринимал. Для него есть США, Китай. А ЕС он считает чем-то разнобойным, невнятным, закостенелым. Нужен консенсус по всем вопросам. Долго, нудно, невнятно, неэффективно, считает путин, который всё решает единолично. Однако мы видим консолидированную позицию Запада. Наращивание противостояния рф даже в тех странах, которые до последнего лояльно относились к россии. Элиты которых были куплены путиным за нефтедоллары и газовые доллары, а потом еще и трудоустроены в ряде российских компаний. Но и тут – не сработало. Со всеми последствиями.

Для Украины важно, что война постепенно перерастает в затяжную. Гибнут люди, это трагедия. Но путин не достиг своих целей, в первую очередь, благодаря героическому сопротивлению подавляющего большинства украинцев. Украина точно выстоит. А путинская россия – точно падет.

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