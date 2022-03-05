Советник главы МВД Антон Геращенко призвал народ Израиля выйти на митинги с призывом к власти ввести санкции против россии.

ИЗРАИЛЬ — ВВЕДИ САНКЦИИ!

Уважаемые Израильтяне!

Народ Украины благодарен Вам за гуманитарную помощь, за готовность лечить раненых.

Но этого мало!

Если Вы хотите по-настоящему помочь Украине, выходите завтра на улицы и площади своих городов и требуйте введения жестких санкции против РФ, таких, как ввел Европейский союз.

Закрыть воздушное пространство!

Вывести бизнес!

Закрыть порты и так далее!

Покажите что Вы против Нацизма и Геноцида Украинского Народа.

Помогите нам остановить Зло!

Иначе Вам будет стыдно смотреть в глаза Украинцев!

ПРОШУ МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ИЗРАИЛЕ!

Звоните своим родным, близким, знакомым в Израиль!

Просите, требуйте давить на правительство немедленно ввести санкции!