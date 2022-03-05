Израиль, введи санкции против РФ! Иначе Вам будет стыдно смотреть в глаза украинцев - Антон Геращенко
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Советник главы МВД Антон Геращенко призвал народ Израиля выйти на митинги с призывом к власти ввести санкции против россии.
ИЗРАИЛЬ — ВВЕДИ САНКЦИИ!
Уважаемые Израильтяне!
Народ Украины благодарен Вам за гуманитарную помощь, за готовность лечить раненых.
Но этого мало!
Если Вы хотите по-настоящему помочь Украине, выходите завтра на улицы и площади своих городов и требуйте введения жестких санкции против РФ, таких, как ввел Европейский союз.
Закрыть воздушное пространство!
Вывести бизнес!
Закрыть порты и так далее!
Покажите что Вы против Нацизма и Геноцида Украинского Народа.
Помогите нам остановить Зло!
Иначе Вам будет стыдно смотреть в глаза Украинцев!
ПРОШУ МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ИЗРАИЛЕ!
Звоните своим родным, близким, знакомым в Израиль!
Просите, требуйте давить на правительство немедленно ввести санкции!
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