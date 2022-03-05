Укр

Израиль, введи санкции против РФ! Иначе Вам будет стыдно смотреть в глаза украинцев - Антон Геращенко

Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
155
Народ Израиля призвали выйти на митинги в поддержку Украины Новость обновлена 05 марта 2022, 21:12
Народ Израиля призвали выйти на митинги в поддержку Украины

Советник главы МВД Антон Геращенко призвал народ Израиля выйти на митинги с призывом к власти ввести санкции против россии.

ИЗРАИЛЬ — ВВЕДИ САНКЦИИ!

Уважаемые Израильтяне!

Народ Украины благодарен Вам за гуманитарную помощь, за готовность лечить раненых.

Но этого мало!

Если Вы хотите по-настоящему помочь Украине, выходите завтра на улицы и площади своих городов и требуйте введения жестких санкции против РФ, таких, как ввел Европейский союз.

Закрыть воздушное пространство!

Вывести бизнес!

Закрыть порты и так далее!

Покажите что Вы против Нацизма и Геноцида Украинского Народа.

Помогите нам остановить Зло!

Иначе Вам будет стыдно смотреть в глаза Украинцев!

ПРОШУ МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ИЗРАИЛЕ!

Звоните своим родным, близким, знакомым в Израиль!

Просите, требуйте давить на правительство немедленно ввести санкции!

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Россия #Израиль #Санкции #Война #Антон Геращенко
СБУ стоят на страже нашей безопасности
Украина
россия нацелилась на запад Украины: СБУ раскрыла новые планы оккупантов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
СБУ стоят на страже нашей безопасности
россия нацелилась на запад Украины: СБУ раскрыла новые планы оккупантов
Дата публикации
Категория
Подвергшийся обюстрелу центр Харькова
"Спасибо" русскому миру": в сети показали последствия бомбардировок мирных городов Украины
Дата публикации
Категория
Террористы батальона "Спарта" орудовали в так называемой "ДНР"
"Гвоздей в гроб": на Донбассе ликвидировали одного из главарей боевиков "ДНР"
Дата публикации
Категория
Украина и россия снова соберутся на переговоры 7 марта
Названа дата третьего раунда переговоров Украины и России
Дата публикации
Категория
Украина продолжает оказывать серьезное сопротивление оккупационным войскам
Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен (обновляется)