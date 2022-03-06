Аналитик "InformNapalm" Антон Павлушко объяснил, почему нельзя верить историям о "добрых военных среди русских" и о "90% использованного потенциала".

Полезные информационные идиоты

Послушал два эфира Латыниной, потом еще несколько россиян и наших. И вот что я вам скажу. Нас начинают кормить русскими фейками и болтовней, которые забрасывают через так называемых русских либералов и полезных идиотов с Запада.

Все эти разговоры о танках, которые россияне бросают, потому что не хотят воевать. На самом деле не хотят они воевать, потому что у нас еще зима, ночью минусовая температура в полях, слякоть, чернозем и засады на дорогах. Поэтому они сворачивают с дорог, где их ждут засады. Дальше идут по полю, пока не вязнут в грязи.

Потребление топлива растет зимой в разы. Когда у танка заканчивается топливо где-нибудь посреди леса, то здесь есть два решения — или можно остаться в поле у танка и ждать пока с посадки в тебя прилетит Джавелин. Или бежать прятаться в ближайшую лесополосу. Разговоры о хороших россиянах, специально выжигающих топливо, чтобы потом показаться – это оставьте для лохов.

То же касается летчиков, которые вроде бы сбрасывают бомбы не на мирные объекты, а куда-то в поле, чтобы только не бомбить мирных украинцев. Наивно верить в такое, потому что летчик имеет четкую задачу, что куда сбросить. Для гражданского человека это может быть гражданский, там дом или больница — для летчика это просто "объект", где сейчас находится штаб украинцев, семья генерала или находится лично Зеленский.

Почему лётчик может не сбросить бомбу? А вы посмотрите на записи пилота – там на листе есть географическая отметка и надпись "Стрела". То есть по ним отработали с той точки из ПЗРК "Стрела". Если он увидит старт ракеты, будет маневрировать. То же касается работы зениток и т.п. Заходить на бомбардировку может несколько раз, а затем у летчика начинает заканчиваться горючее, и чтобы долететь до базы летчик сбрасывает бомбу в поле, чтобы самолет стал легче. Теперь больше понятно, откуда эти рассказы о хороших летчиках-россиянах?

Вообще когда журналисты и расследователи начинают по кругу как мантру повторять рассказы об уже использованных в Украине 90% российской армии, то я бы напрягся — это не так. Они перегруппировываются и будут атаковать. Большинство этих "экспертов" берет свои аналитические данные из нескольких блогов, слушает по кругу всяких там аналитиков-политологов типа Соловья, Сладкова, Фельгенгауэра и Ко. И потом друг другу рассказывают, как оно на самом деле.

Война продолжается. И пушечного мяса и техники там еще хватает. Никаких сантиментов о хороших россиянах, особенно если они в русской форме.