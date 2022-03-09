Укр

Украине больше не нужен ров с крокодилами на границе с россией - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Автор
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Уничтоженной российской техники в Украине очень много Новость обновлена 09 марта 2022, 04:25
Уничтоженной российской техники в Украине очень много

Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк придумал, как можно использовать уничтоженную российскую технику.

Когда-то давным-давно я любил писать, что на границе с россией нам нужен "ров с крокодилами". Тогда еще не было мемов, но это выражение мемом стало.

Теперь я думаю, что когда все закончится (а оно закончится) и мы вернем себе свои границы (а мы вернем), нам не нужен будет ров.

На крокодилах тоже сэкономим.

Нам будет достаточно вдоль границы сделать музей раз**банной российской техники. Сплошной такой ZZZZZZZZабор.

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Теги:
#Украина #Россия #Блог #Роман Шрайк
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