Украине больше не нужен ров с крокодилами на границе с россией - Роман Шрайк
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Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк придумал, как можно использовать уничтоженную российскую технику.
Когда-то давным-давно я любил писать, что на границе с россией нам нужен "ров с крокодилами". Тогда еще не было мемов, но это выражение мемом стало.
Теперь я думаю, что когда все закончится (а оно закончится) и мы вернем себе свои границы (а мы вернем), нам не нужен будет ров.
На крокодилах тоже сэкономим.
Нам будет достаточно вдоль границы сделать музей раз**банной российской техники. Сплошной такой ZZZZZZZZабор.
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