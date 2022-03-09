Укр

Приход МакДоналдса на российский рынок сопровождал его рождение, уход — скоропостижную кончину - Игорь Эйдман

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Игорь Эйдман Игорь Эйдман
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Открытие первого McDonald’s в рф Новость обновлена 09 марта 2022, 06:08
Открытие первого McDonald’s в рф

Социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман оценил перспективы экономики россии после решения крупной компаний McDonald’s о работе в рф.

Закрывается не МакДоналдс, закрывается рыночная экономика России — для иностранных инвестиций, мирового рынка и просто как проект.

Приход МакДоналдса на российский рынок сопровождал его рождение, уход — скоропостижную кончину.

Российская экономика превратилась в туземный лепрозорий, из которого бегут случайно оказавшиеся в нём иностранцы, панически опасающиеся при малейшем промедлении заразиться проказой от местных аборигенов.

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#Россия #Война #McDonald’s
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