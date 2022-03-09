Приход МакДоналдса на российский рынок сопровождал его рождение, уход — скоропостижную кончину - Игорь Эйдман
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Социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман оценил перспективы экономики россии после решения крупной компаний McDonald’s о работе в рф.
Закрывается не МакДоналдс, закрывается рыночная экономика России — для иностранных инвестиций, мирового рынка и просто как проект.
Приход МакДоналдса на российский рынок сопровождал его рождение, уход — скоропостижную кончину.
Российская экономика превратилась в туземный лепрозорий, из которого бегут случайно оказавшиеся в нём иностранцы, панически опасающиеся при малейшем промедлении заразиться проказой от местных аборигенов.
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