Социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман оценил перспективы экономики россии после решения крупной компаний McDonald’s о работе в рф.

Закрывается не МакДоналдс, закрывается рыночная экономика России — для иностранных инвестиций, мирового рынка и просто как проект.

Приход МакДоналдса на российский рынок сопровождал его рождение, уход — скоропостижную кончину.

Российская экономика превратилась в туземный лепрозорий, из которого бегут случайно оказавшиеся в нём иностранцы, панически опасающиеся при малейшем промедлении заразиться проказой от местных аборигенов.