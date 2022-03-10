Одичалым кажется что они пришли убивать "за правду и справедливость" - Алексей Мочанов
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Украинский журналист Алексей Мочанов о войне в Украине после бомбежки роддома в Мариуполе российскими военными
Верующим и неверующим.
Страшный суд уже идёт.
Он не "когда-то", не "где-то там, потом".
Он сейчас, с нами и вокруг нас.
И всё, что сейчас происходит со всеми нами вместе и с каждым по отдельности, Бог сотворил, чтобы проверить, кто есть кто, что есть что и проявить в натуральную величину каждую живущую человеческую душу…
Апокалипсис (ἀποκάλυψις) — новые знания, раскрытие, откровение; снятие покрова.
Страшный суд в Судный день — в эсхатологии авраамических религий это последний суд, совершаемый Богом над людьми с целью выявления праведников и грешников и определения награды первым и наказания последним.
На войне атеистов нет.
Безбожники — встречаются.
Одичалым кажется, что они пришли убивать "за правду и справедливость".
Убивать ради мира — квинтэссенция кремлёвских эфоров.
Они этим заняты всю свою кремлядскую жизнь.
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