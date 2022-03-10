Укр

Одичалым кажется что они пришли убивать "за правду и справедливость" - Алексей Мочанов

Автор
Алексей Мочанов Алексей Мочанов
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Автор
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В Мариуполе оккупанты устроили настоящий ад Новость обновлена 10 марта 2022, 06:21
В Мариуполе оккупанты устроили настоящий ад

Украинский журналист Алексей Мочанов о войне в Украине после бомбежки роддома в Мариуполе российскими военными

Верующим и неверующим.

Страшный суд уже идёт.

Он не "когда-то", не "где-то там, потом".

Он сейчас, с нами и вокруг нас.

И всё, что сейчас происходит со всеми нами вместе и с каждым по отдельности, Бог сотворил, чтобы проверить, кто есть кто, что есть что и проявить в натуральную величину каждую живущую человеческую душу…

Апокалипсис (ἀποκάλυψις) — новые знания, раскрытие, откровение; снятие покрова.

Страшный суд в Судный день — в эсхатологии авраамических религий это последний суд, совершаемый Богом над людьми с целью выявления праведников и грешников и определения награды первым и наказания последним.

На войне атеистов нет.

Безбожники — встречаются.

Одичалым кажется, что они пришли убивать "за правду и справедливость".

Убивать ради мира — квинтэссенция кремлёвских эфоров.

Они этим заняты всю свою кремлядскую жизнь.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Алексей Мочанов
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