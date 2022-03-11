Укр

путин рассчитывал на слабость Запада, а не на его расчетливость - Николай Капитоненко

Автор
Николай Капитоненко Николай Капитоненко
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владимир путин Новость обновлена 11 марта 2022, 18:24
владимир путин

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко прокомментировал геополитическую ситуацию в мире.

Допускаю, что Запад действует расчетливо, выверяя помощь Украине так, чтобы минимизировать риски для себя, а, возможно, и так, чтобы максимально обескровить Россию в затянувшемся конфликте. В конце концов, уроков Ришелье никто не отменял.

Но Путин рассчитывал на слабость Запада, а не на его расчетливость. Демонстрация слабости была бы для США и Европы плохим результатом этой войны. Поэтому они будут нам помогать.

Важно и еще одно. Тот уровень помощи, который уже достигнут, создают ситуацию, когда оставаться полностью в стороне Западу не получится. Сейчас на кону как минимум репутация: наше поражение в войне станет поражением и для США, и для Европы. Так что в каком-то смысле мы уже по одну сторону баррикад, даже если кто-то не сильно-то и хотел.

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