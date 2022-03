Украинский эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар предложил возможные ответные шаги на политику Москвы по захвату ядренных объектов.

Росатом объявил, что теперь Запорожская АЭС принадлежит ему. Что ж, "воровская хватка" путинской клептократии как она есть. Учитывая это, необходимы жесткие действия в ответ на ядерное пиратство. Оно стало возможным потому, что в Москве считают, что зависимость США от поставок уранового сырья из России, Казахстана и Узбекистана удержит Белый дом от жестких действий в ответ на ядерный произвол Кремля. Однако эта зависимость не так критическая, как это считают в Московии. Канада, Австралия и сами американские поставщики уже несколько лет выжимают россиян. Сейчас удобное время избавиться от них вообще.

Из числа чувствительных мер могут быть:

- обращение к правительствам зарубежных стран по замораживанию проектов Росатома (в общей сложности 36 проектов);

- Обращение к Европейской Комиссии и правительствам стран-членов ЕС по срочному переводу энергоблоков с реакторами ВВЭР советской/российской конструкций на нероссийское топливо (Westinghouse), тем более что с недавних пор это обязательно в ЕС с позиции диверсификации — операторы европейских АЭС должны иметь два источники снабжения;

- арест активов Uranium One Inc., ведущей разветвленную деятельность с добычей и продажей уранового сырья, в т.ч. имеет активы в США. Она является косвенной дочерней компанией "Росатома". Она непосредственно принадлежит амстердамской Uranium One Holding NV (89,07%) и московской Uranium One Group (предыдущее название: Uranium Mining Company; 10,93%). Uranium One Holding полностью принадлежит Uranium One Group. Uranium One Group принадлежит прямым дочерним компаниям Росатома "Атомэнергопром" (71,084%) и "АтомРедМетЗолото" (28,916%). Uranium One Group управляется "Техснабекспортом" (ТЕNEХ);

- санкции против "Техснабекспорта" (TENEX), имеющего 25 контрактов на поставку урановой продукции в США на сумму $6,5 млрд. с горизонтом поставок до 2028 г. (данные конца 2018 г.).

- объявление в розыск через Интерпол руководителей и членов Наблюдательного совета (9 человек), Правление (14 человек), Общественного совета (24 человека) Росатома.

- требование к Еврокомиссии, правительствам Франции и США по прекращению сотрудничества между Росатомом и EDF, а также разрыв сделки на приобретение Росатомом 20% французского производителя турбин GEAST (совместное предприятие американской General Electric и французской Alstom).

- обращение к правительствам Финляндии и Турции по поводу прекращения сотрудничества с Росатомом по проектам Hanhikivi-1 и Akkuyu Nükleer Güç Santrali (без турбин и генераторов GEAST они все равно это не достроят).

Россия должна быть исключена из международных проектов:

- ITER – международный исследовательский и инженерный мегапроект термоядерного синтеза с строящимся во Франции реактором.

- FAIR — центр проведения фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики и физики элементарных частиц в Дармштадте в Германии.

- Требование к МАГАТЭ и Евратому прекратить сотрудничество с РФ

Это не полный перечень того, чем можно противодействовать ядерному вымогательству Московии. Но начинать нужно немедленно.