Укр

Отличная шутка, россия хочет "демилитаризировать" Украину по примеру Швеции - Андрей Плахонин

Автор
Андрей Плахонин Андрей Плахонин
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Даже европейцы не слишком много знают об армии Швеции Новость обновлена 16 марта 2022, 13:37
Даже европейцы не слишком много знают об армии Швеции

Публицист Андрей Плахонин о том, почему для Украины лестно сравнение со Швецией и что значит в этом случае "демилитаризация"

"Демилитаризация по примеру Швеции" — это отличная шутка наших переговорщиков, за которую вполне прогнозировано ухватились в Кремле. В расчете на заждавшихся новостей про победу россиян, которым в массе что Швеция, что Финляндия…

Швеция — один из самых продвинутых производителей вооружений в мире — от стрелкового оружия до танков, авиации, крупных боевых кораблей.

Вы знаете, что Швеция в прошлом едва не стала ядерной державой?.. Да, Швеция (пока) не член НАТО, но она участвует в односторонних и многосторонних программах сотрудничества блока, на территории Швеции есть учебный центр.

Да, у Швеции в той или оной степени под ружьем всего чуть более 50 тысяч (при населении 10 млн), но у Королевства более полумиллиона обученных регулярно проходящих сборы резервистов, и в ближайшие годы она планирует увеличить свою профессиональную армию до 120 тысяч человек.

"Демилитаризация по примеру Швеции"?!

Да не смешите.

И то, что в Кремле за эту шутку так поспешно ухватились (за сегодня ее уже озвучили Мединский, Лавров и Песков), это очень хороший для нас знак.

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Теги:
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