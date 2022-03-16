Редактор сайта "Европейская правда" Сергей Сидоренко прокомментировал потенциальный отказ Украины от вступления в Альянс.

Отказ от НАТО – это красная линия, которая должна снимать "мораторий на критику" власти.

Если это будет принято — это будет наша капитуляция, но медленная, отложенная.

Это переход Украины в зону влияния России. Равно то, чего хотел Хйло. Это повлечет за собой разрушение реформ и непринятие новых. А потом, со временем, и новое увлечение Россией.

А рассказы о той же "5 статье НАТО" есть гарантии коллективной защиты, но без членства в Альянсе, а просто со стороны США и ко — это белый шум без последствий. Даже если на бумаге это будет звучать красиво, то через некоторое время окажется, что у нас есть единственный гарант — Россия. Вот сейчас она уже тренируется быть в такой роли, "закрывая небо".

И эта спецоперация, которую мы видим сейчас, мне совсем не нравится.

1) Сначала создать ложные ожидания, что НАТО должно воевать за нас в небе;

2) затем громко возмутиться, обвинить НАТО в нарушении неясно чего;

3) затем на этом основании начать продвигать нарратив о "слабом НАТО", разрушая рекордно высокую общественную поддержку;

<<мы сейчас здесь>>

4) далее начать тестировать такую "победную" договоренность;

5) и наконец-то капитулировать, выдав капитуляцию за победу.

П.5 еще не произошло.

Но закрывать глаза на происходящее я не хочу и не планирую.