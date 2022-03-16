Политический журналист и обозреватель Валерий Калныш объяснил, почему с путиным перестали считаться.

Начну с главного. Путин уже проиграл войну. Причем и в Украине, и в россии. Теперь подробнее.

Годами путин противопоставлял москву Киеву. Создавал мифологемы о нацистах, незаконной власти, унижал народ и страну, вел войну, крал территории. Пытался противопоставить россии некую "антироссию", тем самым пытаясь показать, что интересы его страны выше интересов всех остальных… От этого дутого величия практически ничего не осталось. Более того, путин своими руками сделал из россии такую страну, какой он думал, мы ее видим.

Уровень русофобии в мире колоссальный. Стыдно не просто быть рядом с россиянином. Мне лично звонили двое россиян, извиняясь за свою национальность. "Валера, прости меня за то, что я москаль!", — сказал один из них. "Величие" армии путина, как выяснилось способной лишь вышагивать на параде, похоронено в полях под Киевом, Николаевым, да и вообще везде, куда сунулся российский солдат. Фантазии о незаменимости россии как торгового, экономического, энергетического партнера развеялись в одночасье.

Мы многих и многое потеряли на этой войне. И жертвы еще будут. Но мы сохранили страну. Мы отстроимся, будем чтить и помнить погибших. У нас уже есть города-герои. У нас люди – герои. Мы восстановимся там, где для этого будет хотя бы малейшая возможность. А вот путину это не удастся. Страна, которую он обманывал, контролировал, обворовывал, использовал в самой извращенной форме, начала рассыпаться на глазах. Хотя, для путина, возможно, не имеют никакого значения, все эти доллары по 300 рублей, исход бизнесов из страны, бои пенсионеров в магазинах за сахар и вой блогеров потерявших возможности заработка.

Но, видимо, есть одно, что бьет по нему сильнее всего этого. Десятилетиями он жил, да и продолжает жить, в выдуманном мире. Он слишком рано написал о себе в учебнике истории. Забыл, что туда попадают те, кого на этом свете уже нет. Сильнейшим разочарованием для него стало то, что его никто не боится. Более того, он нахер никому не интересен. Им можно пренебречь. Не заметить, не обратить внимание, относиться как к назойливой мухе с единственной целью отогнать, а лучше прихлопнуть. Он — пустое место из которого периодически доносятся слова, все та же заезженная пластинка про начало войны как способ сохранить мир, фашистов, боевых перелетных птиц. Кто, по сути, сейчас власть россии? путин, да кучка клептократов вокруг него, вместе с пропагандистами рассказывающая, что лучше жизни чем на россии нет нигде. Ну вы серьезно?

Тут выяснилось, что половина моих подписчиков в ТГ – из россии. Осмотритесь по сторонам. Что вы видите кроме растущей день за днем стены, отделяющую вас от всего остального мира? Вы так себе представляли свое прекрасное будущее – сами, оплеванные и униженные?

Я не призываю вас избавляться от путина только по одной причине – слова в этой ситуации не довод. Они подходят для индивидуального осознания, но не для массового протеста. Поводом для протеста станет сама жизнь, которую вам навязывает путин. Именно навязывает, а не предлагает. Предложение — это роскошь, которую может позволить себе демократия, пусть и со всеми своими изъянами. Мы – можем выбирать, как нам жить и, даже, как умирать. Вы же должны еще завоевать себе это право.

И на завершение. Нам, по большому счету, все равно какими вы будете. Есть одно условие – прекратите с нами воевать. А дальше живите как хотите. Хотите жить в загоне – ваше право. Не хотите – ваша возможность.