Директор Украинского института политики Руслан Бортник, специально для "Телеграфа" объяснил сложности в отношениях между Молдовой и россией.

После того как ПАСЕ приняла резолюцию об исключении россии и признании Приднестровья зоной российской оккупации, президент Молдовы Майя Санду потребовала от рф вывести ее "миротворческие" войска из Приднестровья.

Видя, насколько рф погрузла в Украине, как истощаются ее военные, экономические, политические, технологические, человеческие ресурсы, Молдова пытается воспользоваться моментом для усиления давления на Кремль.

Соответствующими заявлениями молдавская власть пытается оказать давление на Москву и добиться уступок по приднестровскому кейсу. Понятно, что целью является достижения договоренностей о выведении контингента российской армии с территории так называемой ПМР (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика).

С другой стороны, самая патриотическая часть молдавского общества требует более резких заявлений Санду в отношении Москвы.

При этом важно понимать, что отношения между Молдовой и россией очень сложны, многоаспектны. Многое завязано на экономике, включая зависимость Кишинева от российского газа (Кроме прямых поставок из россии в Молдову, Москва поставляет газ в Приднестровье, "вешая" долг за него на Кишинев. На территории ПМР функционирует ГРЭС, которая этот российский газ превращает в электрику и продает Молдове. Таким образом Молдова платит за российский газ двойную цену — Ред.). Нынешнее требование Санду можно рассматривать еще как своеобразный элемент торгов с Москвой.

В то же время, важно понимать, что Молдова старается говорить в унисон с Европой, которая вводит против рф жесткие санкции, нещадно критикует кремль за вторжение в Украину.

И в этом смысле актуализация приднестровского кризиса также бьет по рф. Ведь таким образом санкционные удары по ней поясняются уже не только вторжением в Украину, но и отсутствием урегулирования касательно Приднестровья.

Таким образом, приднестровская проблема может стать частью диалога между Западом и рф.

Конечно, это повышение градуса. Давно за кулисами говорят, что в отношении рф могут открываться другие фронты. Которые будут растягивать военные, политически, экономические возможности Москвы. Ослабляя ее возможности в Украине.

Сегодня такими фронтами могут быть не только Молдова-Приднестровье, но и Нагорный Карабах, и Таджикистан, и Кавказ. И вероятность того, что какие-то из этих конфликтов снова разморозятся или обострятся – очень высока.