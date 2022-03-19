Компании типа METRO финансируют кремлевскую машину смерти, оставаясь в России - Богдан Мирошниченко
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Журналист "Экономической правды" Богдан Мирошниченко о компаниях, которые отказываются выходить из России несмотря на войну в Украине, и историческую справедливость
Позиция сети Metro, которая вцепилась зубами за токсичный российский рынок, в целом очень ожидаема
Это профессиональная болезнь некоторых крупных транснациональных корпораций — неумение делать выводы из истории.
Цивилизованный мир этого никогда не забудет. Так же, как не забыл происшествия 80-летней давности.
Во время Третьего Рейха компании Bayer и BASF в составе концерна Farben проводили эксперименты над людьми и производили химическое оружие.
Всем известные Nestle и Siemens во времена больших изменений и непрощенных преступлений пользовались рабским трудом из концлагерей и снабжали Вермахт пайками и техникой.
Да, эти компании были заложниками ситуации. Поэтому мир простил им участие в военных преступлениях Гитлера, несмотря на то, что история помнит нацистские взгляды некоторых крупных руководителей.
Теперь же жизнь дает им шанс исправиться и показать, что все это было большой ошибкой. Просто нужно разорвать все деловые контакты с россией — фашистской страной, которая утопила в крови своих соседей и угрожает всему миру.
Некоторые воспользовались шансом искупить ошибки прошлого. Deutsche Bank, когда-то кредитовавший строительство Освенцима, сейчас полностью покидает российский рынок.
А что Nestle ? BASF? Siemens? Байер? К этим ветеранам сотрудничества с нацистами можно добавить пионеров — Ашан, Метро, Лерроу Мерлен, Рено, Киа, Кока-Кола и множество других.
Крупнейшие компании, оставшиеся в рф, платят 20 миллиардов долларов в бюджет ежегодно. На ракеты, боеприпасы и танки уходит 15% всего российского бюджета. На полицию и госаппарат еще больше.
Не сложно посчитать, что за последние 8 лет речь идет о десятках миллиардов долларов, которые пошли на строительство кремлевской машины смерти.
Этого уже не исправить, однако можно уйти с высоко поднятой головой. Чтобы потом снова не извиняться, когда история сделает свое дело и накажет преступников.
В то же время некоторые компании если не беззастенчиво остаются в россии, то думают, что они хитрее, и переоформляют бизнес на третьих юрлиц в россии. Такое впечатление, что мы такого не видели в Крыму в 2014-м и сейчас поверим, что кто-то бесплатно передает свой бизнес в пользование вежливым российским бизнесменам.
Уважаемые, после нашей победы мы вспомним всех. И любой скандал с вашими брендами неизбежно будет сопровождаться упоминанием о том, где вы были во время обстрелов Мариуполя и сколько "искандеров" и "калибров" было куплено на ваши налоги.
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