Украинский и крымско-татарский тележурналист Осман Пашаев объяснил нюансы заявления турецкого президента Реджепа Эрдогана о "компромиссах" между россией и Украиной

О "компромиссах Эрдогана": "С официальным языком России нет проблемы восприятия"

Во-первых, Эрдоган ни разу не использовал слова TAVIZ — именно оно означает компромисс.

Президент Турции по поводу позиции Украины и своего "друга Президента Зеленского" использовал слово

MUTABAKAT – консенсус.

Что это означает в турецком языке? Тавиз – уступка, а мутабакат – разговор на равных с точки зрения стороны, которая предпочитает избежать дальнейших потерь, но упи$&ит еще больше если вторая сторона будет настаивать.

Мутабакат – это позиция победителя.

Если кому-то не понятно, о чем это пост, то найдите "зрадницькі" новости за сегодня в разделах международного сообщества.

Какие-то странные российские нарративы в украинских пабликах, что Украина согласилась на компромиссы по 4-м из 6-и требований россии.

Эрдоган дословно сказал:

Украина готова найти консенсус по 4 из 6 вопросов. То есть 2 из 6 Украина не будет даже обсуждать – это Крым и Донбасс.

Самая смешная фраза Эрдогана о русском языке как втором в Украине. Он же потроллил путина и лаврова как чечетовских мышат… или котят.

Дословно турецкий президент сказал фразу, которая немного неправильна грамматически, потому что не имеет смысла. Звучит она так: "один из вопросов, в частности признание языка россии официальным, с чем и сама россия согласна. Да и Зеленский согласен. Там все знают русский". То есть Эрдоган говорит – его же все признают и говорят. В чем дело?

Я когда это прочитал, то подумал, как Эрдогана самого не разорвало от ржача.