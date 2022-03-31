Мир слишком трусоват по отношению к россии. Никто не хочет возвращать свои земли - Валерий Калныш
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Украинский журналист Валерий Калныш очертил проблему страха других государств по возвращению своих территорий у рф
Мир слишком интеллигентен, если не сказать трусоват, по отношению к россии. Украинское сопротивление могло бы стать началом цепной реакции восстановления территориальной целостности других государств. Но Молдова боится вернуть себе приднестровье, в то время как тирасполь диктует Кишиневу свои требования по поводу их намерения вступить в ЕС. Грузия не собирается бороться за южную осетию и абхазию, в то время как юо заявила о желании стать частью рф. Германия не предъявляет претензии на Кенигсберг. Все сидят на жопе ровно. И лишь Япония что-то пытается говорить про Курилы.
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