Укр

Мир слишком трусоват по отношению к россии. Никто не хочет возвращать свои земли - Валерий Калныш

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Валерий Калныш Валерий Калныш
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Европа VS россия Новость обновлена 31 марта 2022, 14:06
Европа VS россия

Украинский журналист Валерий Калныш очертил проблему страха других государств по возвращению своих территорий у рф

Мир слишком интеллигентен, если не сказать трусоват, по отношению к россии. Украинское сопротивление могло бы стать началом цепной реакции восстановления территориальной целостности других государств. Но Молдова боится вернуть себе приднестровье, в то время как тирасполь диктует Кишиневу свои требования по поводу их намерения вступить в ЕС. Грузия не собирается бороться за южную осетию и абхазию, в то время как юо заявила о желании стать частью рф. Германия не предъявляет претензии на Кенигсберг. Все сидят на жопе ровно. И лишь Япония что-то пытается говорить про Курилы.

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Теги:
#Германия #Молдова #Япония #Россия #Грузия #Курилы #Южная Осетия #Абхазия #Приднестровье #Кенигсберг #Валерий Калныш
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